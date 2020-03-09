ЦБ России отреагировал на обвал рубля и прекратил покупку валюты

09.03.2020, 12:26, Новости дня

В течение 30 дней валюту покупать не будут, а дальнейшие действия будут зависеть от финансовой ситуации на биржах.

Банк России в экстренном порядке принял решение: на 30 дней прекращена покупка валюты на внутреннем рынке для Министерства финансов. Как объясняется на сайте ЦБ РФ, данное решение было принято для

«повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти».

В течение всего месяца регулятор не станет совершать ни регулярные покупки иностранной валюты, ни те, которые откладывались в 2018 году. При этом уточняется, что по истечении 30 дней будет принято дальнейшее решение по валюте в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Надо отметить, что в настоящее время ситуация на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились на минувшей неделе обвалом. Всему причина быстрое распространение коронавируса по миру и снижение цен на энергоносители. Как указывает «Рейтер», один из ключевых индексов для Японии — Nikkei потерял более 5%.

Что касается России, то один из аналитиков ГК «Финам» Сергей Дроздов высказал далекие от оптимизма прогнозы. Эксперт вообще назвал торги на Московской бирже, которые откроются с началом рабочей недели 10 марта, «кровавой баней».

«На рынках сейчас происходит чистейшей воды истерика, даже с учетом того, что РФ отказалась от предложения ОПЕК в пятницу, это не больше чем спекулятивный фактор«, — цитирует Дроздова телеграм-канал »Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на «Финам».

Тем временем резко пошли вверх цены на золото, пробив семилетний максимум. Цена на золото поистине стала «золотой», достигнув уровня 1700 долларов за унцию. Такого не было с декабря 2012 года, когда за унцию «презренного металла» на бирже давали 1702,45 долларов. Особо стоит отметить, что РФ в последние годы активно скупала золото. По последним данным, резко упали цены на нефть, а российских рубль практически обвалился. В Минфине России заявили, что накопленных в Фонде национального благосостояния средств вполне хватит покрыть дефицит бюджета.