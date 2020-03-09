Из-за коронавируса Роналду приходится здороваться с невидимыми болельщиками

09.03.2020, 12:26, Новости дня

Прекращать чемпионат Италия пока не намерена.

Италия охвачена коронавирусом – на 9 марта 7375 заболевших и 366 умерших. По этой причине матчи 26-го тура чемпионата Италии по футболу проходят при пустых трибунах. Это приводит к забавным ситуациям.

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, выходя на поле 8 марта, забавно поздоровался с отсутствующими фанатами. Футболист выставил руку, как бы отбивая присутствие невидимых болельщиков.

В тот день «Ювентус» встречался с «Интером» и победил со счетом 2:0.

Полностью останавливать чемпионат по футболу власти Италии не собираются, однако уже были случаи отмены матчей. К слову, без зрителей проходят и игры Лиги чемпионов.

Напомним, что число заболевших COVID_19 во всем мире превысило 100 тысяч человек. В России пока за все время известно о 17 зараженных.