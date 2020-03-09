Зрители концерта проекта «Новые имена» восхитились талантами молодых музыкантов

09.03.2020, 12:11, Новости дня

«Дети показали себя настолько достойными, что их уже можно приглашать для участия в самых престижных музыкальных фестивалях», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель проекта «Новые имена» Александр Петросян. Накануне в Москве состоялся концерт молодых стипендиатов благотворительного фонда «Новые имена», который получил президентский грант в размере 69 млн рублей.

«Концерт прошел здорово. Зрители восхищались высоким уровнем наших детей. Это поколение ребят просто на удивление талантливое», – рассказал Александр Петросян.

По его словам, в концерте также участвовали стипендиаты прежних лет. «У нас сложилась традиция преемственности поколений, чтобы новые дети играли с уже известными музыкантами. Поэтому вчера мы добавили в программу несколько номеров. Все наши стипендиаты, которые участвуют в проекте «Новые имена», показали себя очень здорово. Теперь мы будем формировать из них концертные бригады для фестивалей нашего президента Дениса Мацуева. В частности, для участия в его фестивале «Звезды на Байкале» в сентябре», – сообщил Петросян.

Накануне в столичном Рахманиновском зале состоялся концерт молодых стипендиатов благотворительного фонда «Новые имена». Проект «Новые имена России» – это возможность для юных талантливых музыкантов из разных регионов заявить о себе, проявить таланты и попасть в лучшие коллективы страны.

В обучающих программах и прослушиваниях участвуют музыканты от 6 до 18 лет по специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, кларнет, флейта, гобой, труба, фагот, саксофон, балалайка, домра, баян, аккордеон, гитара и изобразительное искусство. Отборы проходят в Москве и еще 16 регионах России.

Проект «Новые имена» получил президентский грант в размере 69 млн рублей. За три года организаторы окажут поддержку самым талантливым музыкантам России, прослушают около 5000 человек, 150 из которых получат стипендии и возможность учиться у мастеров с мировым именем.

Каждый стипендиат, прошедший конкурс, должен сыграть в молодежном оркестре не менее трех концертов. 8 марта состоялся один из них.