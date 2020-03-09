SIPRI: США увеличили продажу оружия на четверть, Израиль – на 77%, экспорт России снизился на 18%

09.03.2020, 12:07, Новости дня

Объем продаж оружия за последние пять лет в мире вырос на 5,5% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Крупнейшими экспортерами оружия остаются Соединенные Штаты, Россия, Франция, Германия и Китай.

США укрепили лидерство в мировой торговле оружием – за последние пять лет Вашингтон увеличил объем продаж почти на четверть (23%). Как отметил старший научный сотрудник SIPRI Питер Д. Веземан, половина американского экспорта оружия приходится на Ближний Восток, половина из этих поставок – на Саудовскую Аравию. Повышенный спрос на авиатехнику США продемонстрировали страны Европы, Австралия, Япония и Тайвань.

Общий объем продаж вооружений США на 76% превысил сумму сделок второго по величине в мире экспортера вооружений – России. За указанный период экспорт российского оружия снизился на 18%, отмечают эксперты SIPRI. «Снижение объема поставок российского оружия в Индию (основная страна – покупатель оружия из России) привело к резкому снижению объема российского экспорта вооружений. Рост экспорта российского оружия в Египет и Ирак не смог компенсировать снижение общего объема продаж в 2015-2019 годах», – приводятся в докладе слова Александры Куимовой, исследовательницы программы вооружений и военных расходов SIPRI.

Заметный рост продаж продемонстрировала Франция – 72% по сравнению с периодом 2010-2014 годов. Ее доля возросла благодаря контрактам с Египтом, Катаром и Индией.

Впервые в список десяти крупнейших экспортеров оружия вошла Южная Корея, ее экспорт увеличился на 143% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Экспорт вооружений из Израиля за этот же период вырос на 77% и достиг рекордного уровня.

В большинстве своем оружие продают в страны Ближнего Востока. Лидером среди импортеров стала Саудовская Аравия. Кроме нее в пятерку лидеров по импорту вооружения вошли Индия, Египет, Австралия и Китай.

Почти вдвое (48%) снизился турецкий импорт оружия. «Это может быть объяснено задержками в поставках некоторых систем вооружений, а также отменой крупной сделки с США на покупку американского боевого самолета и наращиванием потенциала турецкой оружейной промышленности», – отмечается в докладе SIPRI.

Среди импортеров самые необычные показатели продемонстрировала Южная Африка – некогда крупнейший к югу от Сахары покупатель за прошедшие пять лет почти не приобретал оружия.

SIPRI – мировой научно-исследовательский институт, систематизирующий данные о тратах и обороте оружия в мире, а также о глобальной и региональной безопасности. Институт составляет рейтинги, основываясь на аналитике, комментариях экспертов и открытых данных.