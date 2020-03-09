В Гааге начались открытые судебные слушания по делу о крушении «Боинга» над Донбассом

09.03.2020, 12:07, Новости дня

В Гааге начались судебные слушания по делу о крушении Boeing МН17 над Донбассом в 2014 году. В катастрофе погибли 298 человек.

В деле четверо обвиняемых – трое россиян и один гражданин Украины.

Процесс проходит в соответствии с голландским законодательством, а не международным, так как большинство погибших (193 человека) были гражданами Нидерландов. Максимальным наказанием по данным пунктам является пожизненное заключение.

«В данном случае мы имеем дело с четырьмя адвокатами обвиняемых, они все находятся на территории другого государства. Процесс происходит в соответствии с нидерландским законодательством, обвиняемые в данном деле должны иметь нидерландских адвокатов. Если обвиняемые не явятся в суд и не пришлют своих адвокатов, судьи определят, какой процедуры придерживаться. Адвокаты должны осветить позицию обвиняемых в ходе данных слушаний», – сообщил судья во время прямых слушаний в Гааге.

Настоящее Время ведет прямую трансляцию с процесса:

Ожидается, что процесс будет идти больше года. Слушания будут проходить с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля по 26 марта 2021 года.

Виновными в катастрофе Международная совместная следственная группа считает:

бывшего полковника ФСБ России Игоря Гиркина (Стрелкова), на момент катастрофы «Боинга» он занимал должность главы «вооруженных сил» сепаратистов «ДНР»;

бывшего подполковника российских ВДВ Олега Пулатова (его позывные «Гюрза» и «Халиф»), в момент катастрофы он был командиром 2-го отдела «ГРУ ДНР», его следствие считает причастным к охране установки «Бук» на территории, подконтрольной сепаратистам;

россиянина Сергея Дубинского (Хмурого), в июле 2014 года возглавлял «ГРУ ДНР», полностью или частично подконтрольное российскому ГРУ; по данным Bellingcat, утром 18 июля 2014 года, то есть на следующий день после падения самолета, он созванивался с Гиркиным (Стрелковым) – они обсуждали эвакуацию ракетной установки «Бук», из которой был сбит «Боинг», обратно в Россию;

а также гражданина Украины Леонида Харченко (Крота), 23 июля 2014 года он также разговаривал по телефону со Стрелковым и запрашивал артиллерийские удары по позициям украинских войск.

«Боинг-777», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек – граждане 10 государств.

По версии Международной совместной следственной группы (JIT, всего делом занимаются более 50 следователей), самолет был сбит ракетой, выпущенной установкой «Бук» российского производства, размещенной неподалеку от города Снежное на территории «ДНР», а сама установка принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской ПВО из Курска. Bellingcat утверждает, что эту установку доставили на территорию так называемой «ДНР» из Курской области России незадолго до выстрела.

Москва отрицает все обвинения в причастности к крушению лайнера, а в Минобороны России утверждают, что в период крушения «Боинга» ни одна из российских установок «Бук» не пересекала границы с Украиной.