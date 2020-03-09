Китайский эксперт назвал предположительные сроки прекращения распространения эпидемии коронавируса

09.03.2020, 12:07, Разное

Руководящий специальной экспертной комиссией Госкомитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань озвучил предположительные сроки прекращения распространения эпидемии коронавируса COVID-2019. Китайский эксперт считает, что не ранее июня текущего года ситуация в мире может начать стабилизироваться.

По словам Наньшаня, сейчас коронавирус активно распространяется во многих государствах. При этом Китай по сути экспортирует заболевание, но в дальнейшем ситуация изменится в обратную сторону, то есть, будет происходить импорт в Поднебесную. Однако распространение в мире инфекции продолжится как минимум до июня месяца, как предполагают специалисты экспертной комиссии, мониторящие вспышку эпидемии коронавируса.

Первые случаи инфицирования COVID-2019 зафиксированы в конце минувшего года в столице китайской провинции Хубэй. На сегодняшний день эпидемия охватила многие страны Европы, Азии и Америки. Количество людей, заражённых коронавирусом, уже превысило 100-тысячный порог. Более 3-х тысяч человек скончались от провоцирующего смертельную пневмонию вируса.