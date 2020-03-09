Блогер Айза Анохина высказалась о сексе с женатыми мужчинами и поделилась «правилами жизни»

09.03.2020, 12:07, Разное

Телеведущая Айза Анохина в своем микроблоге в Instagram часто публикует посты в подписи, к которым информирует свои рассуждения обо всех сферах жизни. Недавно бьюти-блогер выложила фотографию, на которой она позирует на природе в леопардовом платье, и пояснила об отношении к сексу с женатыми мужчинами.

В подписи к посту знаменитость поделилась правилами, которых она старается придерживаться, идя по жизни. Так среди 38-ми пунктов можно найти такое правило: «С женатыми не спим!». Несколько правил касаются отношения к пище. Как оказалось известная российская телеведущая старается не перекусывать мучным, не есть на ночь соленое, не переедать, а также не пить газированные напитки.

Также блогер заботиться о своем эмоциональном здоровье, запретив себе писать бывшим и заходить в состоянии алкогольного опьянения в интернет. С уважением Айза Анохина старается относиться и к окружающим людям. Так, некоторые правила гласят: «советы без спроса не даем!», «не грубим!», «не оскорбляем!», «радуемся за других!», «поддерживаем тех, кому нужна поддержка!». Важными пунктами списка являются нормы, посвященные заботе о себе, своих близких и саморазвитию.

Всего в списке Айзы Анохиной под заголовком «Мои главные правила» набирается 38 пунктов. Подписчики активно обсуждают в комментариях к публикации нормы жизни известного бьюти-блогера. Кто-то берет несколько пунктов себе на заметку, кто-то дополняет своими. Некоторые фолловеры сомневаются в том, что знаменитость неуклонно следует всем правилам, на что телеведущая ответила, по возможности старается придерживаться своих убеждений, хотя без исключений иногда не обходится.