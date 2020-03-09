Блогер Айза Анохина высказалась о сексе с женатыми мужчинами и поделилась «правилами жизни»

09.03.2020, 12:07, Разное

Телеведущая Айза Анохина в своем микроблоге в Instagram часто публикует посты в подписи, к которым информирует свои рассуждения обо всех сферах жизни. Недавно бьюти-блогер выложила фотографию, на которой она позирует на природе в леопардовом платье, и пояснила об отношении к сексу с женатыми мужчинами.
В подписи к посту знаменитость поделилась правилами, которых она старается придерживаться, идя по жизни. Так среди 38-ми пунктов можно найти такое правило: «С женатыми не спим!». Несколько правил касаются отношения к пище. Как оказалось известная российская телеведущая старается не перекусывать мучным, не есть на ночь соленое, не переедать, а также не пить газированные напитки.

Также блогер заботиться о своем эмоциональном здоровье, запретив себе писать бывшим и заходить в состоянии алкогольного опьянения в интернет. С уважением Айза Анохина старается относиться и к окружающим людям. Так, некоторые правила гласят: «советы без спроса не даем!», «не грубим!», «не оскорбляем!», «радуемся за других!», «поддерживаем тех, кому нужна поддержка!». Важными пунктами списка являются нормы, посвященные заботе о себе, своих близких и саморазвитию.

Всего в списке Айзы Анохиной под заголовком «Мои главные правила» набирается 38 пунктов. Подписчики активно обсуждают в комментариях к публикации нормы жизни известного бьюти-блогера. Кто-то берет несколько пунктов себе на заметку, кто-то дополняет своими. Некоторые фолловеры сомневаются в том, что знаменитость неуклонно следует всем правилам, на что телеведущая ответила, по возможности старается придерживаться своих убеждений, хотя без исключений иногда не обходится.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / «Надежда на чудо»: Шумахер снова госпитализирован в клинику в Париже

04.03 / Мнение: Худеем с инстаграмом

16.02 / Адвокат Екатерина Гордон призвала женщин поддержать Алёну Водонаеву

27.12 / Мнение: Небольшое обновление к новости об аресте Топоровских, ничего важного

20.01 / Брэда Питта и Дженнифер Энистон заметили обнимающимися на красной дорожке премии SAG Awards

28.12 / Психолог Иван Шабшин: При отсутствии любви к празднику Нового года можно просто поработать

20.01 / Скандалы: Убийство как домашнее задание

27.01 / Специалисты назвали продукты, помогающие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

21.02 / Джиган забрал домой супругу с новорожденным ребенком

08.01 / Эксперты: Xperia 5 Plus явно будет выделяться среди большинства смартфонов 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика