Свитолина впервые с 2018 года стала чемпионкой турнира WTA

09.03.2020, 12:06, Новости дня

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу в финале турнира WTA в мексиканском Монтеррее, сообщил «Большой теннис Украины».

В решающем поединке украинка встречалась с чешкой Мари Бузковой, которая является 57-й ракеткой мира.

Свитолина завоевала победу по итогам трех сетов – 7:5, 4:6, 6:4. Для чешки это был первый финал в карьере.

She’s the #AbiertoGNPSeguros champion! @ElinaSvitolina clinches it over Bouzkova in a three hour thriller, 7-5, 4-6, 6-4. pic.twitter.com/SHVoJftDBJ

— WTA (@WTA) March 9, 2020

Таким образом, Свитолина выиграла свой 14-й турнир в карьере и первый после победы на итоговом чемпионате в сезоне 2018 года.

Результат в Монтеррее позволил украинке подняться на две строчки в рейтинге WTA, она стала пятой ракеткой мира.

В 2019 году Свитолина только раз проходила дальше полуфинала – на итоговом чемпионате в Шэньчжэне, где потерпела поражение от австралийки Эшли Барти.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»


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