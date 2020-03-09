В Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

09.03.2020, 12:06, Новости дня

В Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии. Об этом агентству УНИАН 8 марта сообщили в Житомирской областной государственной администрации.

Женщину доставили из города Овруч Житомирской области. Она сама обратилась к врачам после того, как у нее появились признаки гриппа.

Агентство сообщает, что в январе женщина приехала из Италии.

«Она сама позвонила врачам, они и увезли пациентку в Житомирскую городскую больницу №1, которая определена госпитальной базой. Там ей провели вирусологические анализы. Чтобы снять подозрения инфицирования коронавирусом, биоматериал женщины сейчас изучают», – сказали в ОГА.

Сейчас состояние пациентки стабильное, температуры нет. Пока диагноз женщины не подтвержден, он будет установлен в ближайшее время, пишет УНИАН.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечились 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 8 марта за пределам материкового Китая коронавирусом заразились 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, только за сутки умер 71 человек.

Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта (с 5 марта в области отменены массовые мероприятия). Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.