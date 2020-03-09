Из-за обвала цены на нефть в России рекордно подорожали доллар и евро

09.03.2020, 12:06, Новости дня

Резкое снижение цены на нефть привело к тому, что на международном валютном рынке курс доллара и евро по отношению к рублю поднялся.

Сейчас на форекс-рынке доллар США торгуется по цене более 74 руб., евро – более 84 руб.

Для доллара такие значения стали максимальными с 2016 года, последний рекордный уровень евро достигал в РФ почти 82 руб. также в 2016 году. 

На закрытии предыдущих торгов 6 марта доллар стоил 68,5 руб., а евро – 77,4 руб.

В понедельник торги валютой на Московской бирже не проводятся из-за выходного дня в России. Они возобновятся 10 марта.

Сегодня после открытия торгов стоимость фьючерса нефти марки Brent упала почти на 30%. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе.

Снижение цен связано с развалом нефтяной сделки между ОПЕК и Россией.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Эксперт: Экс-начальник управления ФСИН знал способы пронести оружие в суд

19.01 / Москвичам пообещали возвращение зимы

27.12 / Росстат сделал прогноз о продолжительности жизни и численности населени

28.12 / Медведева извинилась перед болельщиками

30.12 / В МИД РФ расчитывают, что в 2020 году работа по обмену будет продолжена

26.01 / СМИ: Обама просил держать «фашиста Трампа» подальше от Белого дома

26.01 / СК прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда, которого обвиняли в растрате 220 млн рублей

02.02 / В Тюменской области рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом студентки

30.12 / Премьер-министр Польши прокомментировал заявление Путина о пакте Молотова – Риббентропа

26.01 / Легенда баскетбола Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика