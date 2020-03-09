Из-за обвала цены на нефть в России рекордно подорожали доллар и евро
09.03.2020, 12:06, Новости дня
Резкое снижение цены на нефть привело к тому, что на международном валютном рынке курс доллара и евро по отношению к рублю поднялся.
Сейчас на форекс-рынке доллар США торгуется по цене более 74 руб., евро – более 84 руб.
Для доллара такие значения стали максимальными с 2016 года, последний рекордный уровень евро достигал в РФ почти 82 руб. также в 2016 году.
На закрытии предыдущих торгов 6 марта доллар стоил 68,5 руб., а евро – 77,4 руб.
В понедельник торги валютой на Московской бирже не проводятся из-за выходного дня в России. Они возобновятся 10 марта.
Сегодня после открытия торгов стоимость фьючерса нефти марки Brent упала почти на 30%. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе.
Снижение цен связано с развалом нефтяной сделки между ОПЕК и Россией.
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