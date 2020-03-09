Бумаги российских компаний рухнули на бирже в Лондоне

09.03.2020, 11:59, Новости дня

Бумаги российских компаний в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE) в понедельник дешевеют в интервале от 9 до 26% на фоне резкого падения нефтяных котировок, а также стоимости акций зарубежных эмитентов.

По состоянию на 11.41 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) Роснефти дешевеют на 22,45% – до 4,47 доллара, «Лукойла» – на 24,38%, до 61,16 доллара, «Новатэка» – на 25,41%, до 103,9 доллара. Бумаги Газпрома снижаются в цене на 18,07% – до 4,49 доллара, «Газпром нефти» – на 20,53%, до 13,51 доллара, передает РИА «Новости».

Цена расписок ВТБ опускается на 18,45% – до 0,97 доллара, Сбербанка – на 26,33%, до 9,53 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит «Тинькофф банк», теряют в цене 9,43%, опускаясь до 21,38 доллара.

Стоимость бумаг «Норникеля» снижается на 10,57% – до 28,96 доллара, «Северстали» – на 14,39%, до 10,17 доллара, НЛМК – на 13,52%, до 15,1 доллара.

GDR «Магнита» снижаются в цене на 19,85%, до 8,04 доллара, «Ленты» – на 9,18%, до 2,05 доллара. Расписки АФК «Система» дешевеют на 12,97% – до 3,75 доллара.

Тем временем индекс Лондонской фондовой биржи упал на 8,8%. По состоянию на 08.10 (11.10 мск) до 5897 пунктов снизился индекс FTSE-100, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией. Совокупная стоимость их акций упала на 130 млрд долларов, передает ТАСС.

Напомним, в конце прошлой недели участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу относительно новых договоренностей – изменения их параметров либо продления срока действия. В частности, РФ предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия – дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. На этом фоне цены на нефть рухнули более чем на 30%, так цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года.

Курс евро на международных торгах превысил 85 рублей, курс доллара – выше 74 рублей. Минфин заявил о достаточном количестве средств ФНБ для покрытия доходов при падении цены на нефть. Банк России решил не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила на 30 дней.