SSJ-100 приготовился к экстренной посадке в Шереметьево

09.03.2020, 11:59, Новости дня

Самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший в понедельник днем из Москвы в Ростов-на-Дону, приготовился к экстренной посадке в Шереметьево, сообщили в экстренных службах.

«SSJ-100 вылетел около 11.00 из Шереметьево. По предварительным данным, после вылета у него сработал датчик неисправности. Экипаж принял решение вернуться назад», – сказал источник ТАСС.

В настоящее время борт вырабатывает топливо и готовится к экстренной посадке.