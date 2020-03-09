Мнение: Кризис начался. Три сценария гибели США

09.03.2020, 11:51, Разное

Коронавирус спровоцировал первую фазу Большого Обвала. Не сам вирус, разумеется, — он относительно малозначим на фоне инфарктов, инсультов, рака и сезонного гриппа, — а вызванная решительными действиями Китая паника на рынках.

Западная экономика, которая последовательно деградировала с 2008 года, оказалась тем самым ослабленным возрастным пациентом, которого новая инфекция может убить. Если бы не коронавирус, финансовой системе Запада вызвали бы скорую по какому-нибудь другому поводу, однако, вероятно, это случилось бы на год или два позже.

Федрезерв немедленно забыл обо всех своих обещаниях поднимать ставки и дёрнул ставку вниз сразу на 0,5%. Хорошая доза стимулятора в спокойное время, но категорически недостаточная сейчас, — биржи съели эти полпроцента, ненадолго остановились и почти сразу же продолжили падать.

На этом фоне саудиты набрались наглости шантажировать Россию в восточном стиле, потребовав от нас урезать поставки нефти, чтобы удержать тем самым нефтяные цены от падения. Россия отказалась: если бы арабы лучше изучали историю, они бы знали, что добиться чего бы то ни было от нас шантажом практически невозможно, мы любим и умеем работать со сложными партнёрами.

До коронавирусного кризиса наш спор с саудитами выглядел бы как классическая сцена из боевика, когда главный герой едет в одном грузовике, а главный злодей — в другом, и каждый идёт на таран, ожидая, что у противника сдадут нервы, и он свернёт. Собственно, мы бы выиграли и в этой ситуации, так как запас прочности у нас неизмеримо выше, чем у финансово и политически нестабильной Саудовской Аравии. Тем не менее коронавирус выставил на сцену третьего игрока — США.

Низкие цены на нефть, которые из-за нашего спора с саудитами просели уже до 30 долларов, серьёзно ухудшают ситуацию на американских биржах. Американские сланцевики еле дышали даже при 60 долларах за баррель, двукратное падение цены раздавит их. США не могут себе позволить расслабиться в кресле — им надо или спасать рынки, или заказывать гроб для своей экономики прямо сейчас.

В конце года пройдут выборы президента США. Если биржи, а вслед за ними и вся экономика рухнут, виноватым в глазах избирателя будет нынешний президент, Дональд Трамп. С другой стороны, рухнувшие рынки позволят финансовым элитам Америки скупить резко подешевевшие активы, заработав на этом триллионы долларов. Более того, эти самые элиты поддерживают противников Трампа, так что обвал в США принесёт им двойную победу: они и поставят на трон своего президента, условного Джо Байдена, и получат контроль над значительной долей экономики страны.

Борьба уже началась: Дональд Трамп пытается продавить Федрезерв на мощный впрыск денег в экономику, а его противники тайно саботируют процесс. Как говорил один известный революционер, «чем хуже — тем лучше». Чем хуже придётся Америке, тем больше власти и денег в итоге получит глубинное государство.

Основных сценариев я по-прежнему вижу три.

Сценарий первый. Паника стихнет сама собой, биржи вернутся на прежний уровень, пузырь продолжит неспешно раздуваться. Ещё неделю назад этот сценарий выглядел вероятным, однако сейчас мы, похоже, уже прошли ту точку, когда всё может устаканиться само собой. Прогнозы — дело неточное, чудеса случаются всякие, но пауза в любом случае будет временной — рано или поздно Америке придётся выбирать между двумя вариантами катастрофы.

Сценарий второй. Дональд Трамп продавит Федрезерв на включение печатного станка. Финансовая система Запада перейдёт на ПОПС: ставку опустят до глубины в минус 3-5 процентов, также Федрезерв выйдет прямо на биржу, чтобы скупать акции напрямую, за свежеотпечатанные деньги. После этого и нефть автоматически восстановится до нормальных цен, дав тем самым саудитам ещё пару лет передышки.

Сценарий третий. Федрезерв откажется снижать ставку или будет делать это слишком вяло. Биржи крякнут до того, как доллар уйдёт в гиперинфляцию, и американская экономика на пару десятилетий погрузится в болезненную кому. Со стратегической точки зрения для России наиболее выгоден этот сценарий, так как современные США рассматривают нас как врагов и без устали вредят нам. Тяжёлый кризис или вправит американцам мозги, или как минимум заставит американцев надолго сосредоточиться на своих внутренних делах.

Для экономики России я также вижу три сценария, только других.

Если кризис сдуется сам собой, не начавшись как следует, то до следующего коронавируса всё будет, как обычно — россияне, которые не читают советских газет, ничего и не заметят.

Если Америка пойдёт вразнос, — или через переход на ПОПС, или через обвал бирж, — то, возможно, некоторое время нам будет тяжело: мировая торговля остановится, наш фондовый рынок сдуется, денег в стране будет ощутимо меньше. Уровень жизни россиян может временно откатиться на уровень 2008-2010, однако уже в среднесрочной перспективе трудности будут компенсированы импортозамещением, качественным ростом экономики и резким усилением влияния России на мировых рынках.

Есть и третий сценарий. Россия уже сейчас является тихой гаванью на фоне охватывающего мир безумия: таможенники ловят уже не тех, кто тайно вывозит антиквариат из страны, а тех, кто ввозит его сюда. Возможно, после начала обвала большие деньги хлынут в Россию со всего мира, как в Швейцарию во время бурных событий XX века. Это не самый безопасный сценарий, так как такого рода инвестиции приведут к раздуванию пузыря на биржах и к ряду других побочек, но если он реализуется, у нас будут несколько лет взрывного роста.