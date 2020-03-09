Как человечество побеждало смерть

09.03.2020, 11:42, Разное

Эпидемия оспы: ужас Средних Веков

Это единственная полностью истребленная инфекционная болезнь. Точно неизвестно, как и когда этот вирус начал терзать людей, но очевидно, что не меньше нескольких тысячелетий назад. Первое время оспа накатывала эпидемиями, но уже в Средние века прописалась среди людей на постоянной основе. Только в Европе от нее умирало по 1,5 миллиона человек в год.

Человек переносит заболевание единожды, а затем у него вырабатывается невосприимчивость к нему. Этот факт заметили в Индии в VIII веке и начали практиковать вариоляцию — заражали здоровых от больных легкой формой: втирали гной из пузырьков в кожу, в нос. В Европу вариоляцию привезли в XVIII веке. Но, во-первых, эта прививка была опасной: от нее умирал каждый пятидесятый пациент. Во-вторых, заражая людей настоящим вирусом, врачи сами поддерживали очаги болезни.

14 мая 1796 года английский врач Эдуард Дженнер втер в два надреза на коже восьмилетнего мальчика Джеймса Фипса содержимое пузырьков с руки крестьянки Сары Нельме. Сара была больна коровьей оспой — неопасной болезнью, передающейся от коров людям. 1 июля врач привил мальчику натуральную оспу, и оспа не привилась. С этого времени и началась история уничтожения оспы на планете.



Индеец науа страдает от оспы. Источник: wikipedia.org

Прививки коровьей оспы стали практиковаться во многих странах, а термин «вакцина» ввел Луи Пастер — от латинского vacca, «корова». Окончательный план уничтожения оспы в мире разработали советские медики, а приняли его на ассамблее Всемирной организации здравоохранения в 1967 году. К тому времени очаги оспы оставались в Африке, Азии и нескольких странах Латинской Америки. Для начала провакцинировали максимально возможное количество людей. А затем начали искать и подавлять единичные очаги болезни. В Индонезии платили 5000 рупий каждому, кто приведет больного к врачам. В Индии за это давали 1000 рупий, что в несколько раз больше месячного заработка крестьянина. В Африке американцы провели операцию «Крокодил»: сто мобильных бригад на вертолетах носились по глухим местам, как скорая помощь. 8 мая 1980 года на 33-й сессии ВОЗ было официально объявлено, что оспа на планете ликвидирована.

Чума, или «черная смерть»

У заболевания две основных формы: бубонная и легочная. При первой поражаются лимфатические узлы, при второй — легкие. Без лечения через несколько дней начинается лихорадка, сепсис, в большинстве случаев наступает смерть.

Планета пережила три пандемии чумы: «юстинианову» 551−580 годов, «черную смерть» 1346−1353 годов и пандемию конца XIX — начала XX века. Периодически вспыхивали и локальные эпидемии. С болезнью боролись карантином и — в позднюю добактериальную эпоху — дезинфекцией жилищ карболкой.

Первую вакцину в конце XIX века создал Владимир Хавкин. Она использовалась десятками миллионов доз по всему миру вплоть до 1940-х. В отличие от вакцины против оспы, она не способна истребить болезнь — лишь снизить заболеваемость в 2−5 раз, а смертность в 10. Настоящее лечение появилось только после Второй мировой войны, когда советские медики применили свежеизобретенный стрептомицин при ликвидации чумы в Маньчжурии в 1945—1947 годах.



Триумф смерти. Питер Брейгель Старший. Источник: wikipedia.org

Сейчас против чумы применяют все тот же стрептомицин, а население в очагах иммунизируют живой вакциной, разработанной в 1930-е годы. Сегодня ежегодно регистрируется до 2,5 тыс. случаев чумы. Смертность — 5−10%. Уже несколько десятков лет нет ни эпидемий, ни крупных вспышек.

Пандемия холеры — болезни грязных рук

Ее еще называют болезнью немытых рук, поскольку вирус попадает в организм с зараженной водой или через контакт с выделениями больных. Болезнь часто не развивается вообще, но в 20% случаев зараженные люди страдают поносом, рвотой, обезвоживанием.

Болезнь была страшной. Во время третьей пандемии холеры в России в 1848 году, по официальной статистике, отмечено 1 772 439 случаев, из которых 690 150 смертельных. Вспыхивали холерные бунты, когда испуганные люди сжигали больницы, считая врачей отравителями.

До появления антибиотиков серьезного лечения холеры не существовало, но Владимир Хавкин в 1892 году создал в Париже вакцину из прогретых бактерий. Испытал он ее на себе и троих друзьях, народовольцах-эмигрантах. Массовое исследование он проводил в Индии, где добился снижения смертности на 72%. Теперь в Бомбее есть Институт Хавкина. А вакцина, правда уже нового поколения, до сих пор предлагается ВОЗ как основное средство против холеры в ее очагах.



Советский плакат. Источник: wikipedia.org

Сегодня ежегодно регистрируется несколько сотен тысяч случаев холеры в эндемических очагах. В 2010 году больше всего заболевших было в Африке и на Гаити. Смертность — 1,2% — значительно ниже, чем век назад, и это заслуга антибиотиков. Тем не менее главное — профилактика и гигиена.

Эта болезнь всегда внушала людям ужас. И обращались с зараженными соответственно: с раннего Средневековья запирали в лепрозории, которых в Европе были десятки тысяч, заставляли извещать о себе колокольчиком и трещоткой, убивали во времена Крестовых походов, кастрировали.

Бактерию открыл норвежский врач Герхард Хансен в 1873 году. Ее долго не могли культивировать вне человека, а это было нужно, чтобы найти лечение. Справиться с инфекцией удалось с помощью антибиотиков. В 40-е годы XX века появился дапсон, а в 60-е — рифампицин и клофазимин. Эти три препарата и сейчас входят в курс лечения.

Сегодня, по статистике ВОЗ, лепрой болеют в основном в Индии, Бразилии, Индонезии, Танзании. В прошлом году было поражено 182 тыс. человек. Ежегодно это число уменьшается. Для сравнения: еще в 1985-м проказой болели больше пяти миллионов.

Полиомиелит: болезнь, искалечившая тысячи людей

Болезнь вызывает маленький вирус Poliovirus hominis, который инфицирует кишечник, а в редких случаях проникает в кровь и оттуда в спинной мозг. Такое развитие вызывает паралич и часто смерть. Болеют чаще всего дети. Полиомиелит — парадоксальная болезнь. Она настигла развитые страны по причине хорошей гигиены. Вообще, о серьезных эпидемиях полиомиелита не слышали до XX века. Причина в том, что в слаборазвитых странах дети из-за антисанитарии в грудном возрасте получают инфекцию, но в то же самое время получают и антитела к ней с молоком матери. Выходит естественная прививка. А если гигиена хорошая, то инфекция настигает человека постарше, уже без «молочной» защиты.

По США, к примеру, прокатилось несколько эпидемий: в 1916 году заболели 27 тыс. человек, детей и взрослых. Только в Нью-Йорке смертельных случаев насчитали больше двух тысяч. А во время эпидемии 1921 года заболел будущий президент Рузвельт, оставшийся после этого на всю жизнь калекой. Болезнь Рузвельта положила начало борьбе с полиомиелитом. Он вкладывал свои средства в исследования и клиники, а в 30-е годы народная любовь к нему организовалась в так называемый марш десятицентовиков: сотни тысяч людей присылали ему конверты с монетами и так собрали миллионы долларов на вирусологию.

Первую вакцину создал в 1950 году Джонас Солк. Она была очень дорогой, потому что в качестве сырья использовались почки обезьян — на миллион доз вакцины требовалось 1500 обезьян. Тем не менее к 1956 году ею привили 60 миллионов детей, уморив 200 тысяч обезьян.



Ребёнок, переживший паралитический полиомиелит. Нигерия, 2014 год. Источник: wikipedia.org

Примерно в это же время ученый Альберт Сабин изготовил живую вакцину, не требовавшую убийства животных в таких количествах. В США очень долго не решались ее использовать: все-таки живой вирус. Тогда Сабин передал штаммы в СССР, где специалисты Смородинцев и Чумаков быстро наладили испытания и выпуск вакцины. Проверяли на себе, своих детях, внуках и внуках друзей. В 1959—1961 годах в Советском Союзе привили 90 миллионов детей и подростков. Полиомиелит в СССР исчез как явление, остались единичные случаи. С тех пор вакцины истребляют болезнь по всему миру.

Сегодня полиомиелит эндемичен для некоторых стран Африки и Азии. В 1988 году ВОЗ приняла программу борьбы с болезнью и к 2001 году сократила число случаев с 350 тысяч до полутора тысяч в год.