«Паразиты на теле Украины»: Поэтесса Анастасия Дмитрук высказалась о жителях Крыма и Донбасса

09.03.2020, 11:30, Разное

Анастасия Дмитрук, написавшая нашумевший стих «Никогда мы не будем братьями», в беседе с «Обозревателем» нелестно высказалась о гражданах, проживающих на территории Донбассе и в Крыму. Поэтесса из Киева назвала их «паразитами на теле Украины».

Дмитрук обвинила крымчан и донбассцев в расколе страны и военном противостоянии на ее территории. Поэтесса уверена, этих людей невозможно интегрировать в украинское общество, поскольку они презирают культуру народа. Однако она не имеет претензий к «вменяемым украинцам» из ЛДНР и крымским татарам.

Дмитрук считает федерацию в Украине ее «безвозвратным концом». При введении таковой, уверена поэтесса, страна сразу же расколется на отдельные части — восток станет российской губернией, а западные регионы изъявят желание присоединиться к Венгрии, Польше или Румынии.

Киевская поэтесса, создавшая стихотворение на русском языке, призывает всех своих соотечественников говорить по-украински. Дмитрук объяснила происхождение этого произведения, «так написалось». Однако у нее есть еще ряд творений на русском, передает «Слово и Дело».