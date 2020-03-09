Эксперты назвали 6 способов заменить косметику кофейной гущей

09.03.2020, 11:30, Разное

Пара выпитых в день чашек кофе помогает получить заряд бодрости и улучшить настроение, но, как оказалось, даже оставшаяся кофейная гуща может принести пользу при правильном использовании. Эксперты назвали 6 способов замены косметики ингредиентами «утреннего» напитка.

В первую очередь кофейную гущу рекомендуют применять в качестве средства для улучшения цвета волос. Для этого нужно в обычный кондиционер для волос добавить пару чайных ложек гущи. Полученное косметическое средство наносится примерно на 5 минут, а затем тщательно смывается большим количеством воды, но стоит учитывать, что оно подходит только для темноволосых. Можно использовать кофейный остаток для придания блеска и ускорения роста волос, просто нанося его на кожу головы примерно на 1 минуту, в течение которой следует лёгкими массажными движениями втирать массу, а затем смыть водой.

Ещё один способ применения кофейной гущи – скраб для смягчения кожи губ. В этом случае продукт в одинаковой пропорции смешивается с мёдом. В течение 30 секунд его нужно мягкими движениями втирать в кожу губ, после чего остатки убрать салфеткой и нанести бальзам. Помогает гуща напитка убрать отёки и тёмные круги под глазами, для чего ее советуют нанести на проблемный участок, подержать не больше 10 минуть и тщательно смыть водой.

Смешанная с оливковым маслом гуща очищает и осветляет кожные покровы. Следует взять равное количество продуктов и массажными движениями около 30 секунд наносить на кожу. Кроме прочего, кофейная гуща помогает бороться с целлюлитом. Эксперты рекомендуют делать скраб, смешав в одинаковой пропорции остатки кофе и кокосовое масло. Средство наносится на участки с «апельсиновой коркой» два раза в неделю, а первые результаты можно заметить уже через месяц. Однако все эти процедуры следует делать, предварительно проконсультировавшись с врачом во избежание негативных последствий.