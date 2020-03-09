Сергей Лазарев не сдержал слёз во время выступления 19-летней вокалистки на шоу «Ну-ка, все вместе»

09.03.2020, 11:30, Разное

Популярный отечественный эстрадный исполнитель и телеведущий Сергей Лазарев – один из членов жюри музыкального шоу «Ну-ка, все вместе». В недавнем эфире программы артист не смог сдержать слёз во время выступления 19-летней вокалистки Полины Смирновой.

Приехавшая на шоу из Мурманской области молодая исполнительница в заключительном баттле исполнила композицию IOWA «Одно и то же», в буквальном смысле до слёз растрогав Сергея Лазарева. В ходе программы ведущий Николай Басков обратил внимание на эмоциональное состояние певца и с удивлением спросил, почему тот плачет. В ответ Лазарев признался, пение девушки оказалось просто «невероятным и грандиозным», а обращаясь к Смирновой, произнес, что её номер напомнил «хождение по канату», и он не мог понять, как можно «не падая, идти по столь тонкой линии».

Не сдержавший слёз Сергей Лазарев констатировал, что ради таких эмоций, какие подарила 19-летняя вокалистка, стоит смотреть «Ну-ка, все вместе» и вообще интересоваться музыкой. Басков же заметил, он раньше никогда не видел подобного проявления чувств коллегой.