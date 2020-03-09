Сергей Лазарев не сдержал слёз во время выступления 19-летней вокалистки на шоу «Ну-ка, все вместе»

09.03.2020, 11:30, Разное

Популярный отечественный эстрадный исполнитель и телеведущий Сергей Лазарев – один из членов жюри музыкального шоу «Ну-ка, все вместе». В недавнем эфире программы артист не смог сдержать слёз во время выступления 19-летней вокалистки Полины Смирновой.
Приехавшая на шоу из Мурманской области молодая исполнительница в заключительном баттле исполнила композицию IOWA «Одно и то же», в буквальном смысле до слёз растрогав Сергея Лазарева. В ходе программы ведущий Николай Басков обратил внимание на эмоциональное состояние певца и с удивлением спросил, почему тот плачет. В ответ Лазарев признался, пение девушки оказалось просто «невероятным и грандиозным», а обращаясь к Смирновой, произнес, что её номер напомнил «хождение по канату», и он не мог понять, как можно «не падая, идти по столь тонкой линии».

Не сдержавший слёз Сергей Лазарев констатировал, что ради таких эмоций, какие подарила 19-летняя вокалистка, стоит смотреть «Ну-ка, все вместе» и вообще интересоваться музыкой. Басков же заметил, он раньше никогда не видел подобного проявления чувств коллегой.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Теперь точно: ученые доказали заразность рака

26.02 / CODDY укрепляет сотрудничество с Movavi

14.01 / Пьяная голая дрянь опозорила поезд Москва — Симферополь и травмировала своего ребенка

20.01 / Мнение: Яндекс.Дзен снижает расценки. В три раза за год, в два — за последний месяц

23.01 / Мнение: Слитки общества

25.02 / Донос да любовь

03.02 / Опрос показал наличие страха онкологии у 25% россиян

27.02 / Участница «Холостяка» Полина Гренц «чувствует себя уютно» с героем шоу врачом-стоматологом

24.02 / Участник шоу «Импровизация» Антон Шастун поделился секретами счастливых отношений с девушкой

15.02 / Хранитель младенцев: важные традиции на 16 февраля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика