Ателье Brabus представило модернизированные кроссоверы Mercedes GLE и GLS

09.03.2020, 11:24, Новости дня

Известный бренд Brabus объявил о выходе новых пакетов обновления для популярных кроссоверов GLE 300 d и GLS 400 d.

В дизельных модификациях теперь предусмотрели накладки на воздухозаборники, а также дополнительное заднее антикрыло. Колесные диски также являются признаков модернизированного пакета для автомобилей. Что касается интерьера салона, то теперь автомобиль получил стильную черно-красную кожу, тогда как в модификации GLE предусмотрели черно-коричневое исполнение салона.

Некоторые доработки коснулись также и двигателя автомобиля. В частности, теперь произведена калибровка 2,9-литрового мотора с учетом которой мощность увеличится до 306 л.с. Однако в максимальной комплектации после обновления общая мощность достигла 370 л.с.


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