Chevrolet Impala от Kuhl Racing получила потрясающий металлический кузов с гравировкой

09.03.2020, 11:24, Новости дня

 Известное ателье Kuhl Racing буквально несколько дней назад рассекретило усовершенствованную модель Chevrolet Impala, которая имеет более продвинутый дизайн кузова.

Авторы работы взяли за основу легендарный экземпляр спорткара, выпущенного в 1958 году. Вместе с тем современная модификация имеет некоторые похожие компоненты от моделей Subaru WRX STI и Nissan GT-R, которые появились на публике буквально несколько лет назад. По внешнему виду можно предположить, что на кузове применили гравировку, однако на самом деле здесь предусмотрели трехмерный оттенок краски.

Представители ателье также доработали и технические параметры автомобиля, однако до настоящего времени подробности о мощности и других важных характеристиках не раскрываются.


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