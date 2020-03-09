Сборная Казахстана пропустит чемпионат мира по хоккею с мячом

09.03.2020, 11:18, Новости дня

Сборная Казахстана не примет участия в чемпионате мира по хоккею с мячом, который пройдет в Иркутске с 29 марта по 5 апреля. Организаторы получили официальный отказ от руководства Федерации хоккея с мячом Казахстана,

Причина отказа, — коронавирусная инфекция. Несмотря на то, что ни в Казахстане, ни в РФ нет эпидемии заболевания, вызываемого вирусом COVID-19, правительство соседней страны не рекомендовало своим гражданам покидать пределы страны до начала июня.

Сборная Казахстана принадлежит к числу сильнейших команд в хоккее с мячом. На последнем чемпионате мира она заняла четвертое место. Казахстанские хоккеисты четырежды завоевывали бронзовые награды.