Минфин назвал достаточным запас ФНБ даже при цене нефти $25-30 за баррель

09.03.2020, 11:18, Новости дня

Запасов Фонда национального благосостояния для исполнения социальных обязательств и госбюджета хватит даже на 6-10 лет даже при цене $25-30 за баррель, сообщается в опубликованном заявлении Минфина.

В последние дни цены на нефть резко снизились. Но в Минфине заявили, что даже при длительном периоде низких цен на нефть ликвидные запасы средств ФНБ остаются "гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности".

К 1 марта 2020 года сумма ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составляет более 10,1 триллиона рублей ($150,1 миллиардов) или 9,2% ВВП.

"Этих средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель на протяжении (цены 2017 года) 6-10 лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера)", — заявили в Минфине.

В Минфине напомнили, что при снижении ликвидных средств ФНБ ниже 5% ВВП по закону нельзя тратить из фонда в год более 1% ВВП.


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