Инсайдер: Xiaomi готовит к выпуску флагман Mi 10S с увеличенным дисплеем

09.03.2020, 11:07, Разное

Компания Xiaomi не так давно презентовала мобильные аппараты Mi 10 и Mi 10 Pro. Согласно данным, представленным китайским инсайдером Digital Chat Station, производитель готовит к выходу еще один смартфон линейки — флагман Mi 10S, наделенный увеличенным дисплеем.

Новый «умный» телефон от Xiaomi может дебютировать во втором квартале текущего года. Характеристики флагмана не раскрываются. Известно, что девайс будет базироваться на передовом Snapdragon 865 и обзаведется поддержкой 5G. Смартфону Mi 10S приписывают наличие увеличенного дисплея, параметры которого пока не известны.

Напомним, модели Mi 10 и Mi 10 Pro наделены «дырявыми» Super AMOLED-экранами на 6,67 дюймов. Дисплеи гаджетов имеют частоту обновления на 90 Гц и считывания сенсора на 180 Гц, поддержку HDR10+, максимальную яркость в 1120 нит.