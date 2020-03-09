Родственники жертв катастрофы MH17 устроили акцию у посольства России

09.03.2020, 11:06, Новости дня

В Гааге родственники жертв катастрофы малайзийского "Боинга" над Донбассом в воскресенье установили напротив здания российского посольства в Нидерландах 298 белых стульев — по числу погибших.

Цель молчаливой акции протеста, которая прошла за день до начала судебного процесса по делу о катастрофе — призвать российские власти признать ответственность. Международное следствие ранее пришло к выводу, что "Боинг" был сбит 17 июля 2014 года из установки "Бук", которая была на территорию, контролируемую поддерживаемыми Россией сепаратистами, из российской воинской части.

Россия отрицает свою причастность к катастрофе и обвиняет следствие в предвзятости. Российские власти, однако, не выдвигали никакой официальной версии того, кем и как был сбит "Боинг".

Суд по делу о гибели лайнера начнётся Нидерландах 9 марта. Нидерланды возглавляли международную следственную группу, поскольку большинство погибших — граждане этой страны.

Обвинения выдвинуты против трёх граждан России и одного гражданина Украины. Речь идёт об Игоре Гиркине, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко. Все они имели отношение к поддерживаемым Россией сепаратистам, которые воюют в Донбассе против украинской армии. Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, который командовал сепаратистами, утверждает, что они не сбивали "Боинг". Всех четверых обвиняемых будут судить заочно.