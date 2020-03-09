Российские звезды поздравили женщин с 8 марта
09.03.2020, 10:59, Новости дня
Звезды кино и телевидения устроили в соцсетях флешмоб, приуроченный к Международному женскому дню, опубликовав на своих страницах ролик «Мужчина всегда должен оставаться мужчиной».
Актер Сергей Бурунов опубликовал в Instagram видео, назвав его «мотиватором». Также ролик выложил актер Станислав Дужников.
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К поздравлениям присоединился и актер Павел Деревянко, подписав видео: «В догонку от ребят, для наших лучших половин».
«Вам принадлежат все дни! 24/7! Цветы растут для вас и для вас дуют ветры! Друзья сняли клип для вас – наслаждайтесь», – поздравил женщин актер Евгений Стычкин.
Комик Гарик Харламов опубликовал видео и добавил: «С 8 марта, дорогие женщины!».
Также к флешмобу присоединились музыкант Алексей Кортнев и участник комедийного шоу «Импровизация» Антон Шастун.
Ранее российские губернаторы поздравили женщин с Международным женским днем, пожелав им счастья, здоровья, любви и радости.
Также россиянок поздравил глава государства Владимир Путин.
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