Российские звезды поздравили женщин с 8 марта

09.03.2020, 10:59, Новости дня

Звезды кино и телевидения устроили в соцсетях флешмоб, приуроченный к Международному женскому дню, опубликовав на своих страницах ролик «Мужчина всегда должен оставаться мужчиной».

Актер Сергей Бурунов опубликовал в Instagram видео, назвав его «мотиватором». Также ролик выложил актер Станислав Дужников.

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Публикация от Сергей Бурунов (@sergeyburunovofficial) 8 Мар 2020 в 3:56 PDT

К поздравлениям присоединился и актер Павел Деревянко, подписав видео: «В догонку от ребят, для наших лучших половин».

«Вам принадлежат все дни! 24/7! Цветы растут для вас и для вас дуют ветры! Друзья сняли клип для вас – наслаждайтесь», – поздравил женщин актер Евгений Стычкин.

Комик Гарик Харламов опубликовал видео и добавил: «С 8 марта, дорогие женщины!».

Также к флешмобу присоединились музыкант Алексей Кортнев и участник комедийного  шоу «Импровизация» Антон Шастун.

Ранее российские губернаторы поздравили женщин с Международным женским днем, пожелав им счастья, здоровья, любви и радости.

Также россиянок поздравил глава государства Владимир Путин.


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