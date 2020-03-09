Личное: Дурка для Джигана

09.03.2020, 10:54, Разное

О чём мечтает любая девчонка из Кемерово или даже из Ужгорода? Ну, конечно же, выйти замуж за прекрасного человека!

Нарожать ему кучу детей, самой сделать губы-уточкой. И позировать в Инстараме, какая ты вся красивая.



Фото: Соцсети

У некоторых мечты сбываются. Пройдя по членам три тысячи километров, девчонка оказывается замужем за каким-нибудь рэппером и служит образцом подражания для всех выпускниц профтехучилищ страны.

Пару дней назад мне тут в комментариях устроили срач — как я посмела покуситься на лучшую семью Эскортограма Джигана-Самойловой?

Дело закончилось так, как и должно было оно закончиться: Джиган — в психушке, Самойлова — рыдает с детьми в обнимку, а злобные зрители-маникюрши утёрлись, поняв, как я была права.

Исполнитель Джиган, начав с матов и требований принести ему пива, радуясь, видимо, пополнению в семействе, оказался в реальном дурдоме.



Фото: Соцсети

Сбрил брови, теперь вот лечится. Оксана Самойлова пишет, что не хочет просыпаться в этот мир — накрыла постродовая депрессия.

Смотрю я на это всё и думаю: вот это вот дерьмо — та самая образцово-показательная семья, в защиту которой вы кинулись на меня?

Я понимаю, мечты о сладкой жизни в слабеньких головках трансформируются в агрессию. Да и критическое мышление отбивают напрочь.

Ну, что ж, теперь смотрите, что происходит за красивой вывеской Эскортограма, когда быдло-муж берёт замуж девчонку из сауны, сажает её на цепь, а потом срывается и лупит так, что его закрывают в дурку.

Я устала повторять вам, мои хорошие, что ничего хорошего в таком формате отношений и быть не может.

Картинка на панели Эскортограма — это не жизнь, а всего лишь витрина купли-продажи тел, на которую ведутся только слабенькие умишком дурочки.