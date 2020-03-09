Американский комик Крис Рок расстался с возлюбленной после четырех лет романа

09.03.2020, 10:39, Разное

На прошедшем «Оскаре» актер и режиссер Крис Рок отметился острыми шутками о разводе основателя Amazon Джеффа Безоса и его супруги Маккензи. Колкие замечания оказались не беспочвенны. Как стало известно Page Six, незадолго до вручения кинонаград 55-летний Рок сам пережил расставание. Со своей возлюбленной 36-летней актрисой Мэгалин Эчиканвоке он встречался четыре года и разошелся без лишней огласки. По словам источника издания, поводом для прекращения отношений стали разные взгляды влюбленных на будущее: Мэгалин хотела узаконить отношения, а Крис оказался не готовым снова остепениться после болезненного развода.

Крис и Мэгалин

С Малаак Комптон-Рок, основателем и исполнительным директором StyleWorks, компании, предоставляющей бесплатные услуги неблагополучным женщинам, Крис Рок официально развелся в августе 2016 года после 18 лет брака и двух лет судебных разбирательств за право опеки над дочерьми Лолой Симоне и Зарой Саваной. Сейчас девочки уже подростки, Лоле в июне этого года исполнится 18 лет, а Заре будет 16 в мае.

Разводясь, вы должны начать все сначала. Ты получаешь возможность перезагрузиться. Да, это не поломка, но что-то в твоей жизни определенно сломалось, —

рассказывал Крис журналу Rolling Stone.

Он также публично признался в изменах своей жене с тремя женщинами, одна из которых, по его словам, знаменита.

Я был куском дерьма, — сожалел он.

Крис Рок и Мэгалин Эчиканвоке

С Мэгалин Эчиканвоке Крис Рок закрутил роман сразу же после развода. Отношения развивались стремительно, и вскоре актриса переехала в дом возлюбленного в Нью-Джерси. Но построить светлое будущее у пары не получилось. В интервью Крис все чаще говорил о том, что ему пришлось пережить во время развода с первой супругой, и о своем нежелании вновь связывать себя узами брака.

Чтобы развестись, мне пришлось заплатить адвокату. Это все равно, что нанять киллера. Никто не хочет быть мужчиной в суде по семейным делам. Никто не хочет быть черным человеком в любом суде. Но мне пришлось пройти через все это, пришлось бороться за опеку над моими детьми. Просто чтобы иметь возможность их видеть. После этого вы хотите, чтобы я снова женился? Ну уж нет, только если это поможет вылечить СПИД, —

говорил Рок.