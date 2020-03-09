Диетологи дали советы относительно питания женщинам после 40 лет

09.03.2020, 10:30, Разное

На состояние организма и внешний вид женщины большое влияние имеет правильно подобранный рацион, а особенно актуальным становится этот вопрос с возрастом. Диетологи дали советы представительницам прекрасного пола от 40 лет и старше относительно выбора продуктов питания.
В первую очередь специалисты рекомендуют отдавать предпочтение содержащим фитоэстрогены продуктам. Таким образом женщины после 40 лет могут замедлить процессы старения в организме и дольше сохранять молодость. Диетологи говорят, что в ежедневном рационе обязательно должна присутствовать рыба, нежирные сорта мяса, птица, овощи и цельнозерновые продукты. Кроме того, важно употреблять достаточное количество чистой воды. Благодаря такому питанию удаётся предотвращать проблемы с ЖКТ, сохранять волосы, ногти и кожу в нормальном состоянии.

Также диетологи назвали продукты, употребление которых женщинам после 40 лет стоит свести к минимуму или вовсе исключить. К таковым относится фастфуд, жаренные блюда и газированные напитки.


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