«Я весь ваш»: Батрутдинов подарил женщинам пикантное фото с приспущенными штанами

09.03.2020, 10:30, Разное

Тимур Батрутдинов сделал неожиданный подарок женщинам к празднику 8 Марта. Вместе со словами поздравления ведущий отправил снимок своего полуобнаженного тела.
Поздравив «дорогих девочек» с «международным днем любви», популярный телеведущий пожелал им счастья и терпения по отношению к мужчинам. Исчерпав запас слов, Батрутдинов решил подкрепить свои чувства «смелой» фотографией. Многие подписчицы уже имели возможность оценить достоинства спортивной фигуры знаменитости, но в этот раз он «приоткрыл» её немного больше обычного. Сексуальный намек некоторые восприняли с восторгом, другие же низко опущенные шорты посчитали признаком вульгарности и посоветовали телезвезде подтянуть «штанишки».

42-летний Тимур Батрутдинов не может пожаловаться на отсутствие женского внимания, однако свой выбор еще не сделал. В одном из интервью он признался, что достаточно часто романтические отношения с прекрасным полом портит меркантильность девушек. По словам юмориста, самая большая сумма, которую у него попросили еще на начальном этапе знакомства, составляла 100 тысяч рублей. Вместе с тем он и не осуждает дам за такое поведение, ограничившись констатацией факта.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / В Петербурге у пенсионерки угнали иномарку за 1,4 миллиона рублей

07.01 / Употребление высококалорийной пищи сбивает внутренние биологические ритмы, приводя к дополнительным перекусам

05.03 / Российские аптечные сети пожаловались на отсутствие медицинских масок у поставщиков

20.02 / Кристина Асмус снялась голой в душе в попытке «отмыться после «Текста»»

27.12 / Путешествуйте выгодно

12.01 / Александр Роджерс: Вопросы по иранскому майдану

11.02 / Mayo Clinic определила 10 основных признаков анемии

03.02 / Мнение: Запутался с вирусом

10.02 / Мнение: Стаханов простился со своими героями

19.02 / Многолетний температурный рекорд побит в Санкт-Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика