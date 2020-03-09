«Я весь ваш»: Батрутдинов подарил женщинам пикантное фото с приспущенными штанами

09.03.2020, 10:30, Разное

Тимур Батрутдинов сделал неожиданный подарок женщинам к празднику 8 Марта. Вместе со словами поздравления ведущий отправил снимок своего полуобнаженного тела.

Поздравив «дорогих девочек» с «международным днем любви», популярный телеведущий пожелал им счастья и терпения по отношению к мужчинам. Исчерпав запас слов, Батрутдинов решил подкрепить свои чувства «смелой» фотографией. Многие подписчицы уже имели возможность оценить достоинства спортивной фигуры знаменитости, но в этот раз он «приоткрыл» её немного больше обычного. Сексуальный намек некоторые восприняли с восторгом, другие же низко опущенные шорты посчитали признаком вульгарности и посоветовали телезвезде подтянуть «штанишки».

42-летний Тимур Батрутдинов не может пожаловаться на отсутствие женского внимания, однако свой выбор еще не сделал. В одном из интервью он признался, что достаточно часто романтические отношения с прекрасным полом портит меркантильность девушек. По словам юмориста, самая большая сумма, которую у него попросили еще на начальном этапе знакомства, составляла 100 тысяч рублей. Вместе с тем он и не осуждает дам за такое поведение, ограничившись констатацией факта.