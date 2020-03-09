Алкоголь, насекомые, чеснок: В ВОЗ развеяли мифы о коронавирусе

09.03.2020, 10:30, Разное

Специалисты ВОЗ развеяли мифы о лечении и профилактике коронавируса, распространяющиеся по всему миру. Эксперты из международной организации опровергли, что инфекцию передают насекомые, а также еще некоторые домыслы.

Смертельно опасный коронавирус не передается посредством укусов комаров и других насекомых. Инфекцию нельзя уничтожить, если находиться на улице при минусовой температуре, обрабатывать тело хлорином или спиртом, сушить руки специальными электроприборами. От коронавируса не защитят антибиотики, вакцина от пневмонии, употребление чеснока или алкогольных напитков, промывание носа раствором соли и горячие ванны.

В ВОЗ предупреждают, что на данный момент рекомендованных для профилактики и лечения опасного вируса препаратов не существует. Эксперты, представляющие международную организацию, развеяли миф и о возможности заразиться инфекцией через зарубежные посылки, включая из Китая. Кроме того, доказательств, что коронавирус можно подхватить от домашнего животного, на сегодняшний день нет.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 106 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Из числа заболевших умерли свыше 3,5 тысяч человек, около 60 тысяч выздоровели.