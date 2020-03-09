Курс доллара превысил 74 рубля на международных торгах

09.03.2020, 10:28, Новости дня

Курс евро на международных торгах превысил 85 рублей, курс доллара – выше 74 рублей.

Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Ранее Минфин заявил о достаточном количестве средств ФНБ для покрытия доходов при падении цены на нефть.

Напомним, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 42,6%, до 31,74 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07.31 мск.

После обрушения цен на нефть обвалился курс рубля к доллару и к евро. Банк России решил не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила на 30 дней.

На минувшей неделе появились данные о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти. В тот же день цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года.