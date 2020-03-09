Курс доллара превысил 74 рубля на международных торгах

09.03.2020, 10:28, Новости дня

Курс евро на международных торгах превысил 85 рублей, курс доллара – выше 74 рублей.

Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Ранее Минфин заявил о достаточном количестве средств ФНБ для покрытия доходов при падении цены на нефть.

Напомним, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 42,6%, до 31,74 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07.31 мск.

После обрушения цен на нефть обвалился курс рубля к доллару и к евро. Банк России решил не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила на 30 дней.

На минувшей неделе появились данные о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти. В тот же день цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Fox News — в США определили самые ленивые штаты

06.03 / В мире: Министра обороны Украины выбрала женщина

20.02 / Робот-хирург провел уникальную операцию в московской клинике

15.02 / Гол Мане принес «Ливерпулю» 17-ю кряду победу в английской премьер-лиге

26.01 / Режиссеру фильма о якутском шамане поступают угрозы, сам Габышев исчез – СМИ

29.01 / Минюст отказался исключить ФБК из реестра иноагентов

04.03 / Ассистентский покер Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Оттаву»

28.01 / Отец, который бросил своих детей в Шереметьево, сам сдался следователям

21.01 / В Госдуме предложили запретить приравнивать действия СССР к действиям нацисткой Германии

28.02 / Украина: по жалобе на Байдена зарегистрировано уголовное дело

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика