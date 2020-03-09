Мнение: Крым и коронавирус

09.03.2020, 10:21, Разное

Украина официально требует через посольство в США от ресурса Vox удалить карту, где распространение коронавируса происходит в российском Крыму, потому "Крым це Украина".
При этом согласно Vox, коронавирус в России есть, а на Украине нет. В комментариях на американском ресурсе идет срач на тему "Чей Крым". Есть вещи пострашнее коронавируса. Вирус свидомого идиотизма.
Ну а карта действительно неправильная — Донбасс это не Украина.

Источник: Colonel Cassad


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