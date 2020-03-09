Дочь Татьяны Навки появилась на показе Юдашкина в пышном платье

09.03.2020, 10:07, Разное

Российская фигуристка Татьяна Навка не смогла пропустить главное событие этой весны и привела свою маленькую дочь Надежду на праздничное шоу Валентина Юдашкина. На презентацию новой коллекции одежды пришли многие известные люди.

Презентация новой коллекции Юдашкина «haute couture» весна-лето 2020, состоялась в Кремлевском дворце. Непосредственное участие в показе принимала дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки — пятилетняя Надежда Пескова. Девочка прошлась по подиуму в пышном платье, открыв модный показ.

В качестве гостей на праздничном шоу именитого дизайнера присутствовали звезды эстрады и не только. Так, в зрительном зале можно было увидеть Кристину Орбакайте и Николая Баскова, Филиппа Киркорова и Жасмин, Валерию с Иосифом Пригожиным, Витаса и Зару, актрису Анастасию Макееву – возлюбленную Глеба Матвейчука. Также на посмотреть на новою коллекцию пришли Дмитрий Дюжев, Зара, Наталья Чистякова-Ионова и многие другие знаменитости.