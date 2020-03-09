Готовящийся к дебюту смартфон Motorola One Mid протестировали в Geekbench

09.03.2020, 10:07, Разное

Американская компания Motorola вскоре может представить новый смартфон One Mid, относящийся к среднему уровню. В базе бенчмарка Geekbench недавно появились результаты тестирования готовящейся к дебюту новинки с 6 ГБ ОЗУ.

Согласно обнародованной информации, Motorola One Mid в режиме одноядерного тестирования в Geekbench набрал чуть более 2,5 тыс. баллов, в многоядерном – почти 7 тысяч баллов. О технических характеристиках новинки пока известно мало. Так, устройство работает на базе новой ОС Android 10. Относительно процессора сообщается, что он будет восьмиядерный, с базовой частотой 1,8ГГц, но какой конкретно – еще не известно.

Motorola One Mid получит 6,53-дюймовый дисплей, многомодульную основную камеру, аккумулятор на 4000 мА/ч и 6 ГБ ОЗУ. Дата премьеры смартфона производителем ещё не озвучивалась, но тестирование в Geekbench может указывать на дебют в ближайшие недели или месяцы.