Эксперты объяснили причину обвала цены на нефть и рассказали, что будет с курсами валют

09.03.2020, 9:37, Разное

Сегодня, 9 марта, стало известно о рекордном обвале цен на нефть за последние почти три десятка лет. Эксперты объяснили, почему произошло падение стоимости «чёрного золота», и что будет с курсами валют.

Стоимость за один баррель нефти в понедельник, 9 марта, рухнула до отметки в 34 доллара, а на фоне этого падения снизился и курс рубля по отношению к американской валюте. Наталья Орлова, главный экономист «Альфа-Банка», ещё несколько дней назад говорила, что ситуация с курсом ухудшается, и её сложно спрогнозировать. При этом эксперт отмечала, Минфин в марте текущего года направляет на покупку валюты чуть более 130 миллиардов рублей, а этого мало для поддержки курса. Кроме того, на рынке не наблюдалось выхода инвесторов из отечественных ОФЗ, повысилась «нервозность» в связи с эпидемией коронавируса, что повлияло на потерю нацвалютой позиций.

Относительно курса валют в РФ эксперт Ирина Газизулина говорит, что ситуация в ближайшем будущем может стабилизироваться, поэтому стоит ожидать возвращение евро к отметке 80 руб, а доллара – примерно 70 руб. Касательно рекордного обвала цен на нефть эксперт говорит, что это произошло из-за недостигнутых договорённостей по сокращению добычи с ОПЕК. Для РФ Газизулина не считает сложившуюся ситуацию критической, а потому нефтедобывающие компании не должны понести слишком большие потери.

Владимир Клисторин, ведущий сотрудник Института экономики СО РАН, высказывает мнение, что в срыве соглашения есть вина РФ. Вследствие этого на рынках произошла мощная «эмоциональная» реакция, и все начали опасаться образования переизбытка нефти и, соответственно, падения цен, что, впрочем, и произошло.