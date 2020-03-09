В Индии коронавирус выявили у трехлетнего ребенка

09.03.2020, 9:37, Разное

Коронавирус выявлен у мальчика трех лет. Ребенок в минувшую субботу прибыл вместе с родителями из Италии в Индию.
Как пишет агентство NDTV, в аэропорту штата Керала тепловизоры определили у ребенка повышенную температуру. Медики сразу же изолировали мальчика и его родителей на карантин. У малыша взяли анализы, а результаты, полученные 9 марта, подтвердили наличие у него коронавируса.

Данный случай, уточняет NDTV, стал в Индии 41-м. Известно, что из числа инфицированных коронавирусом трое уже выздоровели, и их выписали из клиники.

Впервые о вспышке пневмонии не встречавшегося доныне вида рассказали в Ухане — городе, расположенном в провинции Хубэй (Китай). Возбудителем смертельно опасного заболевания стал новый коронавирус. В ВОЗ признали ситуацию чрезвычайной со статусом международного значения, присвоив болезни наименование COVID-19. На сегодняшний день инфекция охватила много стран в разных регионах мира.


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