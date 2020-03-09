Италия – на первом месте по смертности от коронавируса. В России – три новых случая заболевания

09.03.2020, 9:34, Новости дня

В России зарегистрировали три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

По одному заболевшему выявили в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Все граждане посещали Италию в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Таким образом, общее число зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 достигло 17.

Остальные 14 случаев: двое граждан Китая, которым диагноз был поставлен в конце января (оба выздоровели, их выписали 12 февраля), 11 россиян, вернувшихся из Италии (один москвич был выписан 7 марта), и один эпизод заболевания студента из Италии, который учится в медуниверситете в Петербурге по обмену.

Еще трое заболевших не входят в официальную статистику по России: это заразившиеся россияне, которые были эвакуированы с лайнера Diamond Princess у берегов Японии в Казань. Они выздоровели и были выписаны из больницы 8 марта.

Третий случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Латвии, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Заболел родственник женщины, у которой заболевание было подтверждено в воскресенье утром. Оба побывали в Италии и летели рейсом из Милана. Этим самолетом летели 39 человек, в том числе 24 из Латвии. Им предписано в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением врача. Первый случай COVID-19 был зарегистрирован в Латвии в понедельник, 2 марта.

Первый случай коронавируса нового типа выявили 7 марта в Молдове. Заболевание подтвердилось у 48-летней женщины, вернувшейся из Италии рейсом из Милана. 8 марта власти Молдовы повысили код опасности распространения коронавируса в стране с желтого до оранжевого. Это означает реальную опасность заражения для людей.

Введение обязательной самоизоляции для всех прибывающих в страну допустил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, сообщает Haaretz. Ранее Израиль уже ввел эту меру для людей, приезжающих из Китая, Сингапура, Таиланда, Японии, Гонконга, Макао, Южной Кореи, Италии, Испании, Германии, Франции, Швейцарии и Австрии.

«Меры, которые мы уже ввели, себя оправдали. Если мы решим расширить их, то под них подпадут все страны», – заявил Нетаньяху. Решение о расширении мер по борьбе с коронавирусом будет приниматься сегодня.

Тем временем Италия, как следует из статистической сводки, заняла первое место в мире по смертности от коронавируса, в стране погибает каждый двадцатый зараженный. Накануне число погибших в Италии резко выросло – до 366 человек (4,96% из 7,3 тысячи зараженных).

На втором месте США, где выявили пока только 472 случая заражения, но скончались уже 19 человек (4,03%). На третьем месте по уровню смертности Китай (3,83%), на четвертом – Иран (2,96%).

Наименьшая смертность среди неблагополучных по коронавирусу стран – в Южной Корее, там умирают 0,68% зараженных.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро понедельника достигло 109 045 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. При этом на Китай приходится 80 735 подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 28 310, увеличившись за минувшие сутки более чем на 4017 случаев. Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки с 500 до 699 человек.

Всего в мире излечились более 60 тысяч человек.