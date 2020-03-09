Стоимость нефти при открытии торгов рухнула на 30%. Ранее Россия отказалась поддержать решение ОПЕК о сокращении добычи

09.03.2020, 9:04, Новости дня

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%, сообщает РИА Новости.

Стоимость нефти марки Brent в понедельник снизилась сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%, WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель. Как передает CNN, падение стало худшим с 1991 года, когда США начали операцию «Буря в пустыне».

После обрушения цен на нефть курс доллара и евро к рублю взлетел на международном валютном рынке. Доллар рос до 73,29 рубля (максимум с марта 2016 года), евро – до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года). Сейчас доллар торгуется по 72,77 рубля, евро по 83,79. Министерство финансов уже заявило, что будет продавать валюту на рынке, чтобы компенсировать доходы, которые российский бюджет не получит из-за обвала нефтяных цен.

Обрушение цен на нефть стало последствием развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. Нефтеэкспортеры рассчитывали, что снижение добычи (и сокращение предложения нефти на рынке) может повысить цены на углеводороды. Однако на заседании стран – экспортеров нефти ОПЕК Россия отказалась поддержать это решение. Президент Владимир Путин назвал нынешний уровень цен «приемлемым», а в «Роснефти» заявили, что сделка с ОПЕК+ была «лишена смысла».

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,7 миллиона баррелей в сутки действует до конца марта. С 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран-участниц нет.

Кроме того, накануне Саудовская Аравия объявила о существенной скидке, которую будут получать покупатели ее нефти. Как сообщает Bloomberg, апрельские партии нефти, добываемой государственной компанией Saudi Aramco, подешевеют на 4-6 долларов за баррель, а скидки для покупателей из США будут еще выше. Эксперты рассматривают этот шаг как начало торговой войны на нефтяном рынке и как реакцию в ответ на выход России из соглашения ОПЕК+.