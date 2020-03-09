В Нидерландах сегодня начинается судебный процесс по делу о крушении MH17

09.03.2020, 9:33, Новости дня

Сегодня в Нидерландах начинается судебное заседание по делу о крушении Boeing 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, который был сбит 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Подготовка к суду длилась более пяти лет.

Трансляция будет вестись из зала заседаний на голландском и английском языках, ее можно смотреть на сайте courtmh17.com.

Заседание будет проходить в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол.

В суде находятся доказательства по четырем обвиняемым – троим россиянам и одному гражданину Украины. Их обвиняют в том, что они доставили зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит самолет, из России в Донецкую область, а затем пытались скрыть следы преступления.

Телеканал NOS со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы сообщал, что свидетелями по делу проходят 13 человек, личности 12 из них засекречены.

Обвиняемые в деле о крушении рейса MH17 не собираются появляться на судебном процессе, заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина. По ее словам, в суд прибудут только юристы каждой из сторон, а самих фигурантов не будет.

Глава фонда MH17 Disaster Foundation Пит Плюг считает, что судебный процесс в отношении четверых подозреваемых в крушении рейса MH17 может длиться четыре-пять лет, после него может начаться еще один процесс, чтобы привлечь к ответственности руководство России. Решение в этом суде может быть принято через 10–15 лет.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук» с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что «Бук» прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ «экс-министру обороны ДНР» Игорю Гиркину, экс-главе «разведки ДНР» Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона «ГРУ ДНР» Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.