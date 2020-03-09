Цена на нефть обвалилась на 30 процентов. Сейчас котировки российской Brent составляют около 33 долларов

09.03.2020, 9:33, Новости дня

Сегодня после открытия торгов стоимость фьючерса нефти марки Brent упала почти на 30% и сейчас торгуется в пределах $33 за баррель. Об этом сообщается на сайте торгов.

По данным Bloomberg, такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе.

Снижение цен связано с развалом нефтяной сделки между ОПЕК и Россией.

Срок действия соглашения истекает 1 апреля, и ОПЕК добивалась его продления как минимум до конца 2020 года из-за опасений, что спрос на сырье упадет в связи со спадом промышленности, вызванным эпидемией коронавируса. Россия в свою очередь считает, что падение спроса будет кратковременным, и не видит смысла продлевать соглашение.

Из-за провала переговоров Саудовская Аравия решила «вступить в тотальную ценовую войну», и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки, писал Bloomberg.

Таким образом, Эр-Рияд, вероятно, пытается заставить Россию снова вернуться за стол переговоров, считают аналитики, подчеркивая, что это очень рискованная стратегия.

В конце февраля стоимость Brent составляла около $50 за баррель, а 6 марта, после того, как стало известно о развале сделки ОПЕК о сокращении добычи, она упала на 9% и приблизилась к $45.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать «черным лебедем» для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. За прошедшую неделю мировые фондовые биржи потеряли около $6 трлн.

3 марта Федеральная резервная система США впервые со времен финансового кризиса 2008 года снизила базовую процентную ставку на внеочередном заседании. В заявлении ФРС отмечалось, что «коронавирус представляет растущую угрозу для экономической активности».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»


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