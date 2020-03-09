Кошачий гуманоид, зеленый ребенок и другие странные человекоподобные существа

09.03.2020, 9:32, Разное

Маленький зеленый человечек

Я родился в городе Порт-Элизабет (ЮАР) и до 8 лет жил с мамой и братьями в районе Холланд-парк. Все мы были зачислены в местную школу, которая стояла совсем рядом с нашим домом. В 1989 году, когда я учился в 1 классе, в этой школе были открыты так называемые переносные классы (дополнительная мобильная пристройка к основной школе) (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Однажды вечером после школьных занятий я шел домой мимо одного из таких временных классов вместе со своими двумя друзьями и мы все трое вдруг услышали странный шум, идущий изнутри, похожий на звук стула, который грубо волочат по полу.

Я заглянул в окно и отчетливо помню, что заметил там маленького зеленого человечка, который напоминал ребенка, но с очень длинными руками. Этот человечек прыгал по столам, а его длинные руки волочились по полу и когти на них издавали тот самый скребущий звук, что мы услышали.

От страха мне стало очень холодно и я тут же побежал прочь, а мои друзья побежали за мной. Сейчас мне 37 лет, а я до сих пор ясно помню то, что я увидел. Я понятия не имею, что это было и у меня нет насчет этого никаких логических версий.

В последние годы я все больше склоняюсь к теории, что это мог быть токолоше (африканский демон-хулиган), но что он мог делать в классной комнате, я не понимаю.

Кошачий гуманоид

Этот инцидент произошел около 10 лет назад и каждое слово в нем является правдой. Это не то событие, которое легко забыть. Я жила тогда в доме своих покойных бабушки и дедушки в Пенсильвании. Я выросла в этом доме и хорошо знала все окрестности и местных обитателей, но до того я никогда еще не видела ничего подобного.

Было раннее утро, незадолго до восхода солнца, но достаточно светло, чтобы можно было различать все предметы. Я собиралась на работу под звук новостей из телевизора, а мои дети готовились к школе в своей комнате. Все было совершенно нормально.

Я как раз болтала о чем-то с моим партнером, который стоял возле окна и в какой-то момент я повернулась к нему и тут же заметила за окном какое-то движение. Я тут же замолчала прямо на середине предложения. За окном двигалось нечто, у которого было лицо, но фигуру я видел смутно. Тогда я подошла близко к окну и присмотрелась, и тогда я ощутила слабость в коленях и произнесла вслух "Ооооо!".

Это существо двигалось очень близко к дому, между нами было всего метра полтора. Его кожа была голубовато-серой в тон утреннему свету, а фигура по краям слегка расплывалась, но его лицо я видела очень четко.

Я говорю "он", потому что это определенно был мужчина, у него была круглая голова с хвостиком темных и грязных на вид волос, которая показалась мне похожей на персонажа из аниме. На лице у него выделялись большие глаза, похожие на кошачьи, они занимали половину лица, нос был крошечным и не человеческим, как и рот.

Ростом он был меньше метра и несмотря на миниатюрность казался красиво сложенным. Я не помню, была ли на нем какая-либо одежда, но он не производил впечатления обнаженного, а на его теле крепилось что-то, похожее на лук.

До того был обычный день, но теперь я стояла в шоке и не знала, как мне реагировать на это. А потом я что-то задела и раздался шум, который он услышал. Его огромные глаза моргнули один раз и он тут же очень быстро повернулся и метнулся в сторону. Вся эта сцена от его появления до исчезновения заняла всего 10-15 секунд.

Потом моя партнер несколько раз спрашивал меня, что со мной случилось, но я не сразу могла ответить, лишь упала на кушетку. Позже я набралась с силами и пояснила ему все. Я до сих пор не знаю, кто это был, но надеюсь, что увижу его снова когда-нибудь.

Черный человечек под кроватью

Это началось когда я и моя мама переехали в новую красивую и современную квартиру в Новой Зеландии. Я даже подумала "О, это хороший новый дом, тут точно не будет всякой чертовщины и призраков". Конечно же я оказалась не права.

Это произошло примерно спустя месяц после переезда. Я собиралась идти на прогулку и сидела на своей кровати, завязывая туфли. В какой-то момент я кинула взгляд на изножье моей кровати и внезапно заметила там маленького черного человечка, который тут же мгновенно ринулся за кровать и пропал.

Я не получала от его присутствия негативных ощущений, лишь было немного боязно. Потом я стала слышать чьи-то шаги, кто-то начал баловаться переключателями в квартире, перемещал коробки в моем шкафу. Это точно не были мыши или крысы, тут у нас нет никаких грызунов.

Потом оно стало приходить к моей маме и она стала ощущать, что к ней ночью приходит кошка, сворачивается и спит у нее в ногах. Кошки у нас нет, а когда мама открывала глаза и смотрела в ноги, там конечно тоже было пусто.

Около 2 месяцев назад произошла еще одна неожиданная встреча. Мама сидела утром за журнальным столиком и пила кофе, а потом посмотрела в сторону наших стеклянных раздвижных дверей и была в шоке, когда увидела, что при ней через эту дверь насквозь прошла какая-то темная человекоподобная фигура.

Мы обе ощущали его присутствие по ночам, когда лежим в постели, оно словно наблюдал за нами. Я бы не сказала, что это было негативное чувство, но это тревожило. Однажды свеча сама собой погасла и виноват был не ветер, а наша собака могла начать лаять, стоя в коридоре и глядя на пустое место.

Мы до сих пор живем в этом доме и я до сих пор не ощущаю особого страха. Я стараюсь просто привыкнуть жить вместе с этими сущностями под одной крышей.

Оно бегает по крыше

Когда мне было 15 лет, я жил в Кении, Восточная Африка. Однажды ночью около 3-4 часов я услышал топот на крыше. Я жил на ферме и по ночам за окном было очень темно. А когда я вышел из дома, я не включил наружный свет у входа, поэтому когда я заметил нечто на крыше, я принял это за человека в длинном пальто и в рабочих ботинках.

Я начал кричать на него, чтобы он немедленно убрался с нашей крыши, а человек на крыше подошел к краю и прыгнул с крыши прямо на двор примерно в 15 метрах от меня. При этом я сразу же заметил, что его колени при прыжке совсем не согнулись.

Выходя на улицу, я захватил свой мачете и теперь стоял с ним наизготове, ожидая, что он нападет на меня. Но он развернулся и побежал, двигаясь при этом так, что я подумал, что это алкаш или наркоман. Больше я не думал о нем и пошел в дом спать дальше.

Прежде чем я закончу свою историю, я скажу, почему я пишу ее. Я пишу ее для того, чтобы предупредить людей, с кем случится нечто подобное. Никогда не выбегайте просто так, без оружия, если услышите ночью, как что-то бегает по вашей крыше.

Прошел год после этого случая и однажды ночью я снова проснулся от звуков, словно кто-то тяжелый бегает по крыше. Моя реакция была такой же, я взял мачете и вышел наружу, но перед этим я включил наружное освещение, а это 8 лампочек, которые висели на всю длину крыльца.

На этот раз я сумел рассмотреть подробнее того, кто находился на нашей крыше. И то, что я увидел, не являлось человеком, хотя на нем действительно была одежда. Когда я стал подходить ближе к дому, это существо тут же спрыгнуло с крыши вниз.

Я не боялся его и тут же принял боевую стойку, я верил, что смогу сразиться с ним. Он стоял всего в нескольких метрах от меня и смотрел на меня, прежде чем повернуться и убежать в темноту. Я не буду описывать, как он выглядел, я не хочу пугать людей, но я хочу предупредить их, чтобы они были осторожнее. За последующие годы я знал, что это существо видели немало людей и что оно нападает на тех, кто безоружен.

Сейчас мне 60 лет и я давно живу в Канаде, но недавно я столкнулся тут с тем же существом. Это было в феврале месяце в 2:30 ночи, а за окном была температуре минус 30 по Цельсию. Оно бегало по крыше дома моей дочери.

Безликий

Я живу в штате Мэн, США. В тот вечер наша семья ужинала на кухне. Внезапно позади меня раздался звук, словно из кухонного шкафа упала разделочная доска. Я не оборачивался, но моя мама посмотрела туда и тут же закричала.

Тогда и я повернулся назад и тут же заметил как в щели между плитой и кухонной стойкой сидит на четвереньках и сгорбившись странное тощее серое существо. Всю поверхность его тела, даже черты лица и крупный рот покрывала серая плотная кожа, а передние конечности выглядели как руки человека.

Я почему-то совсем не ощущал страха, зато было любопытство. Но когда я рассмотрел это существо, то я вскрикнул, перепрыгнул на другое место и уже приготовился кинуть в него стакан, но оно вдруг исчезло.

Самое любопытное было, когда мама сказала, что она закричала, потому что заметила там мышь, но я рассказал, что видел там совсем другое. Другие члены нашей семьи тоже сказали, что там всего лишь мышь пробежала. Я не понимаю, почему я один видел его.

Больше я никогда не видел это существо, но ощущал в нашем доме присутствие чего-то постороннего, видел тени, ощущал необычные запахи. Еще постоянно ощущал, что на меня кто-то смотрит, причем с высоты, с потолка.

Нападение кусачего тролля

Мне 27 и я живу в Онтарио, Канада. 17 лет назад мы переехали в тот дом с родителями и моей младшей сестрой и младшим братом. Было здорово после тесной квартиры наконец иметь собственный дом с задним двором, где можно было играть на траве.

Я делила комнату с младшей сестрой, у нас была двухъярусная кровать, у нее верхняя, у меня нижняя. В тот вечер мы как обычно почистили зубы, переоделись в пижамы и легли спать. Дверь нашей комнаты была всегда открыта, чтобы проникало немного света от лампы в коридоре.

Я крепко спала, пока не проснулась от странного ощущения, словно на меня пристально смотрят. Я открыла глаза, повернула голову, чтобы осмотреть комнату и к своему ужасу заметила это существо, стоящее прямо напротив кровати.

Оно было полностью черным и у него были длинные остроконечные уши, торчащие на макушке круглой головы, большие светящиеся красные глаза и руки с острыми когтями. Его руки лежали на краю моей кровати, поэтому ног его я не видела, а когда оно заметило, что я смотрю на него, то широко улыбнулось, показав заостренные желтые зубы.

Мое сердце быстро билось, дыхание стало чаще, я не могла двигаться, не могла убежать, не могла кричать. Существо понимало, что я в ловушке и улыбнулось еще шире. Мне кое-как удалось натянуть одеяло на голову и отвернуться к стене и я лежала так и шептала "Уходи, уходи".

На следующее утро я проснулась и моя голова болела, а потом заболела и рука и когда я посмотрела на руку, то увидела, что она в крови. Я побежала на кухню, где папа готовил завтрак. показала ему руку и он спросил, не упала ли я с кровати ночью.

Но потом он стал меня осматривать и заметил рану на затылке и там тоже было много крови. Он тут же потащил меня в ванную, чтобы смыть кровь, а под кровью он заметил следы, словно кто-то кусал меня мелкими зубами. Папа повез меня в больницу и доктор сказал, что это и правда похоже на сильный укус, но сказал, что швы не нужны и надо лишь дважды в день смазывать специальной мазью.

Примерно через две недели у меня с места укуса отпали кусочки кожи с волосами и они почему-то ужасно воняли. Далее на протяжении еще 6 лет эта рана все еще продолжала меня беспокоить и от нее все это время отделялись кусочки кожи, но то существо я в эти годы не видела.

Потом мы переехали в новый дом и однажды ночью я проснулась с тем же тревожным чувством. Я открыла глаза и заметила это же существо, оно сидело на ветке дерева за окном и внимательно смотрело на меня.

Теперь я лучше могла рассмотреть его. Оно было в высоту примерно 90 см и у него было почти человеческое телосложение. Оно стояло на ветке и раскачивалось, а потом резко прыгнуло вперед, но я тут же вскочила с кровати и успела закрыть окно и закрыть шторы, а потом снова убежала в постель.

Больше я никогда это существо не видела, но это до сих пор меня беспокоит, особенно то, что оно сделало с моей головой, почему оно укусило меня туда и почему этот укус был настолько токсичным.