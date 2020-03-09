Агрессивные призраки дома Риддла

09.03.2020, 9:31, Разное

Дом Риддла (Riddle House) находится в штате Флорида и является одним из самых известных домов с привидениями в США.

Его история началась в 1905 году в городе Уэст-Палм-Бич, когда этот дом был построен хозяином местного отеля Генри Флаглером неподалеку от кладбища Вудлон.

Первоначально этот особняк в викторианском стиле служил моргом и в нем размещалось похоронное бюро, при этом его стены в те годы были раскрашены яркой краской, отчего дом получил прозвище "Пятнистая леди" (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Кладбище Вудлон являлось местом захоронения богатых людей из элиты, которых клали в гробы с дорогими часами, золотыми пуговицами на пиджаках и драгоценностями. Вскоре кладбище Вудлон стало привлекать к себе грабителей могил, которые раскапывали захоронения, чтобы забрать драгоценности.

Чтобы предотвратить это, был нанят специальный кладбищенский сторож, который поселился в том же доме Риддла. К слову, помимо того, что этот дом изначально оказался связан с пугающей смертельной тематикой, примерно в те же годы пошли слухи, что он был построен на старом индейском кладбище.

Спустя еще несколько лет случилось еще одно знаменательное событие, в 1920-х годах был зверски убит неизвестными кладбищенский сторож по имени Бак. После этого стали возникать истории о том. что его призрак до сих пор совершает обходы среди могил и якобы его видели многие люди.

Несмотря на весь этот зловещий ореол, вскоре этот дом купил городской управляющий Карл Риддл и переделал дом под свои жилые апартаменты. Однако вскоре, по слухам, его начали преследовать разнообразные паранормальные явления — полтергейст и призраки.

Когда началась Великая Депрессия, у Риддла и его сотрудников возникли серьезные финансовые проблемы и вскоре один из них был доведен до такого состояния, что однажды пришел к Риддлу в гости, поднялся на чердак и там повесился на стропилах.

После этого домработница и члены семьи Риддла стали время от времени видеть его призрак, а все остальные паранормальные явления стали происходить все чаще и интенсивнее. По дому гуляли неясные тени, летали мерцающие огоньки, было слышно как кто-то невидимый ходит по потолку и звенит цепями, а вдобавок по ночам кто-то неразборчиво шептал.

Риддл и его семья в один день не выдержали такого и приняли решение продать дом. Но и покупатель не продержался в нем дольше нескольких лет. В последующие десятилетия дом Риддла переходил из рук в руки и использовался с разными целями: в нем было отделение окружной больницы, туберкулезное отделение, а потом и филиал психиатрической клиники.

Потом в нем открывали магазин, пытались время от времени переделать его в частный особняк, а в 1970-х сюда заселяли студентов местного колледжа. Но в конце концов здание оказалось закрытым и заброшенным. В 1980-х тут уже никто не жил и дом Риддла медленно, но неуклонно ветшал.

Тогда же легенды об этом доме, как убежище нескольких призраков, стали ходить по всей Флориде, а потом и по всему США. Никто не хотел покупать этот дом, боясь паранормальной активности. В какой-то момент городские чиновники даже решили снести Дом Риддла, но племянник Карла Риддла — Джон Риддл выкупил его, чтобы сохранить как историческое здание.

И не просто сохранить, как перевезти на новое место в Yesteryear Village — участок, задуманный как большой музей под открытым небом, где можно было бы увидеть как выглядел этот город в начале ХХ века. Здесь находятся много зданий старой эпохи и по задумке Риддла, этому дому там будет самое место.

Призраки, однако, имели совсем другое мнение. Строители, которые были наняты для разборки и перевозки дома, сразу же столкнулись со множеством странных инцидентов. Они говорили, что ощущали на себе невидимые руки, которые толкали и пинали их, или даже стучали по их каскам молотком. Оборудование или ломалось или непонятно куда пропадало, а когда стали снимать окна, некоторые из них разбивались сами по себе.

Из-за всего этого рабочие были очень напуганы и попросту отказывались тут работать, отчего приходилось искать других. Перевозка дома Риддла заняла целых 6 месяцев, но в конце концов это было сделано.

На церемонии открытия дома Риддла в Yesteryear Village произошло еще одно странное событие. Множество гостей стали сообщать, что видели тут пару в старомодной одежде начала века, которую они принимали за приглашенных актеров, однако, как оказалось, никто таких актеров не нанимал и не приглашал. А потом кто-то сказал, что эта пара выглядела в точь точь как мужчина и женщина на старинной фотографии, висевшей в доме Риддла.

В наше время в доме Риддла продолжают видеть паранормальные явления, к примеру сообщают о предметах, которые вылетают из его окна, о призраке злой женщины, которая появляется на кухне, о мальчике, который гуляет в доме, а также о призраке сотрудника, который повесился. Последнего видят на чердаке, висящим на стропилах. Чтобы люди не видели его, чердак вскоре закрыли на замок.

В доме и рядом с ним у людей часто ломаются телефоны, быстро садятся батареи, с чердака доносится музыка 1920-х годов, за шкафами что-то скребется, а невидимая рука дергает посетителей за волосы.

В Дом Риддла наведывалось немало исследовательских команд в попытке заснять тут призраков или полтергейст. Тут также снимался один из выпусков передачи "Ghost Adventures", ведущий которой Зак Баганс сумел записать странные звуки шагов и звона колокола в доме.