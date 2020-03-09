Истории о гигантских сомах-людоедах Амазонки

09.03.2020, 9:31, Разное

В южноамериканской реке Амазонка обитает множество живых существ, за которыми закрепилась стойкая слава людоедов. Страшные истории о них передаются из поколения в поколение: гигантские змеи, кровожадные пираньи, многометровые кайманы.

Менее знаменито, но не менее опасно, еще одно существо, которое особенно любит по весне беззвучно плавать на поверхности воды и толкать рыбацкие лодки.

Эта рыба-монстр известна под названием краснохвостый сом или сом-плоскоголовик (Phractocephalus hemioliopterus). Местные называют его словом пирарара. Обитают эти сомы лишь в пресноводных реках Ориноко, Амазонка и Эссекибо.

Фото: Pinterest

В длину эти рыбы официально достигают максимум 2 метра и весят до 80 кг, а неофициально якобы встречали и почти трехметровых сомов (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Такие большие сомы это как правило долгожители, которые плавают медленно и в основном лежат на дне ям, но если они поднимаются наверх, то легко могут заглотить ребенка или взрослого человека невысокого роста.

И такие случаи действительно были в прошлом, причем достаточно много. Река Амазонки имеет много изгибов и поворотов, где есть очень глубокие места, в которых обожает сидеть пирарара.

Фото: ferrebeekeeper.wordpress.com

Самый крупный экземпляр пирарары, пойманный на блесну, был в длину 1,3 метра, а весил 49 кг. Однако когда амазонские индейцы слышат эти данные, то посмеиваются, а потом говорят, что запросто вылавливали экземпляры куда больше и тяжелее.

Один из индейцев рассказывал, что однажды неподалеку от небольшой деревушки появилась огромная пирарара. Ее нашли не сразу, а лишь когда один за другим начали пропадать дети, которые обожали плескаться в реке. В какой-то момент рыбу застали с поличным, она как раз атаковала очередного ребенка, ухватив его за ноги и уволакивая на дно.

Фото: Lyntha Nelson/Pinterest

Еще один индеец, рыбак по имени Сенасира Велена, рассказывал, как огромная пирарара атаковала его кузена и проглотила его. Это случилось в 1975 году, когда из-за сильной засухи произошло понижение уровня реки и крупные пирарары плавали практически у самого берега. Рыбаки на Рио-Негру (приток Амазонки) в тот год выловили огромное количество этих сомов, они вылавливали их чуть ли не голыми руками.

Пятилетний кузен Сенасиры и его приятель тоже решили пойти порыбачить. Они утащили чью-то лодку и сели в нее, а потом начали грести к основной группе рыбаков. Внезапно их лодка врезалась в что-то крупное и начала покачиваться, а мальчики закричали от испуга.

На крик детей обернулись взрослые, но успели лишь увидеть, как огромный сом вынырнул из воды и всем весом упал на лодку, перевернув ее. Дети оказались в воде, они барахтались и кричали и на их крики уже плыли взрослые, но немного не успели.

Фото: Stan Shebs/wikipedia.org

К тому времени когда первая лодка с двумя мужчинами доплыла до перевернутой лодки мальчиков, они смогли лишь подобрать одного мальчика, который был ужасно напуган и рассказал, что прямо на его глазах огромная рыба проглотила его друга и уплыла.

Местные жители очень испугались, они еще не сталкивались с такой большой рыбой. Однако они все еще надеялись. что мальчика можно спасти, поэтому тут же отправились искать пирарару. Увы, они вернулись ни с чем.

Прошла неделя и кто-то из рыбаков внезапно наткнулся на очень крупного сома, лежащего на берегу. Рыба была мертва, а из ее пасти торчали две маленькие человеческие ступни.

Когда ребенка вытащили наружу, это оказалось тело кузена Сенасиры, а сама рыба погибла из-за того, что банально подавилась мальчиком. По словам Сенасиры, в длину эта рыба была более двух метров.