Синоптики назвали температурный коридор лета в России

09.03.2020, 9:30, Новости дня

Согласно долгосрочным расчетам, температура летом на европейской территории РФ будет очень комфортной, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец отметил, что новую технологию долгосрочных прогнозов он уже применял в конце лета 2019 года, чтобы рассчитать прогноз на предстоящую зиму. По его словам, уже за четыре месяца до наступления зимы было известно, что она станет рекордно теплой, передает «Российская газета».

«Как вы видите, все оправдалось. Сейчас я проецирую свои расчеты на летний сезон», – добавил синоптик.

По его словам, общий фон в течение всего лета на большей части европейской РФ будет в целом на пару градусов выше многолетних значений. Средняя температура для Русской равнины составляет плюс 20-25 градусов. Температурный коридор составит +21…+27 градусов, что является идеальной зоной климатического комфорта.

Тищковец добавил, что все, что выше 27 градусов, уже станет стрессом для организма.

«И ливни, и грозы, и град никто не отменял. И ураганы могут быть, но это нормальная история для лета», – заключил он.

Ранее синоптики заявили о наступлении «лета».