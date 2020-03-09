«Аптечную блогершу» Екатерину Диденко обвинили во лжи – никто не умер в бассейне с сухим льдом

09.03.2020, 9:30, Новости дня

Блогер Антон Вуйма привел доказательства того, что смерть троих человек была фейком.

Вся история со смертью троих человек в бассейне с сухим льдом 28 февраля – это фейк, а Екатерина Диденко лжет ради хайпа – так утверждает блогер Антон Вуйма, который взялся разоблачить «аптечного Ревизорро».

Первое доказательство фейковости всей истории, по словам Вуймы, это отсутствие записи о супруге блогерши, Валентине Диденко, в книге кремации при Хованском кладбище. Никто не видел Диденко и других участников похорон на Хованском кладбище, добавил автор расследования.

Блогер утверждает, что нет ни одного свидетельства того, что трое молодых людей умерли и были погребены. На столь резонансные похороны обязательно приехали бы журналисты, появились бы фото и видео. Но их нет, подчеркнул Вуйма.

Напомним, Екатерина Диденко утверждала в своем блоге, что решила не хоронить мужа в землю, а кремировать в соответствии с его прижизненной волей.

По факту единственное свидетельство того, что Валентин умер – это его фото в траурной рамке в блоге самой Диденко. К слову, Антон Вуйма провел в интернете поиск фото погибшего супруга и нашел до смешения похожего на него выходца из Латвии по имени Александр Дивонис. Вуйма допускает, что Дивонис и является мужем Екатерины, здравствуя и поныне.

Вторым доказательством лжи блогерши Антон Вуйма называет отсутствие информации о процессуальных действиях в связи со смертью трех человек. Расследователь напомнил, что фактически произошло непредумышленное массовое убийство, за которое кто-то должен понести наказание, а Екатерина Диденко должна находиться в статусе подозреваемой или как минимум свидетеля. Но ни о мере пресечения в отношении нее, ни о других следственных действиях нигде нет данных. Вуйма опровергает утверждение блогерши, что дело было засекречено. По его словам, для таких мер нет оснований – в деле не фигурирует ни государственная тайна, ни несовершеннолетние.

Антон Вуйма также отвечает на вопрос, зачем Диденко нужно было устраивать инсценировку. Первая возможная причина — раскрутка своего блога (после случившегося число подписчиков у блогерши выросло с миллиона до 1,6 миллиона). Вторая причина – заказ с целью отвлечения внимания аудитории от проблем социально-экономического характера, например от того же падения рубля из-за обрушения цен на нефть.

Напомним, что 28 февраля ведущая блог о лекарствах Екатерина Диденко сообщила в своем аккаунте в Instagram, что во время празднования ее 29-го дня рождения случилась трагедия. Друзья гражданкасобрались в банном комплексе «Девятый вал», а муж Валентин приготовил ей сюрприз. Он заказал 30 килограммов сухого льда, который затем бросил в бассейн ради зрелищного визуального эффекта. Гости начали прыгать в дымящуюся воду и задыхаться, так как углекислый газ вытеснил кислород. На снятых участниками видео нет признаков того, что кто-то умер или идет к одну. Единственное основание считать, что произошло ЧП – размахивающий руками пловец.

Жертвами инцидента стали трое человек, в том числе сам Валентин Диденко. Сообщалось также о госпитализации еще шести гостей. После пережитого Екатерина Диденко продолжила вести блог, в частности она рассказала о последнем подарке от покойного мужа.

Также блогерша пришла на телешоу «Пусть говорят» и «Док-ток» Ксении Собчак, оказавшись под яростным огнем критики. Жестко обсудили Диденко и в шоу Андрея Малахова. Женщине досталось за то, что она делает общим достоянием свое личное горе и постоянно работает на камеру. Оценку поведения блогерши дал профессиональный психотерапевт.

Тем временем, на девять дней со смерти мужа Екатерина Диденко написала новый пост. Она выложила свадебное видео, а в сопроводительном тексте говорится:

«9 дней, как мы с тобой попрощались… Кажется, я до сих пор не верю, как будто это сон, и я жду, когда он закончится, хотя и знаю, что не сплю. Где бы ты сейчас ни был, ты знаешь, что и я, и наши дети тебя очень любили, любим и будем любить! Я не знала человека лучше, ближе, ты был моей опорой все эти 11 лет! Мы поженились тогда, когда морально к этому созрели, а не потому что нам говорили «пора, ну а чего ждёте, вы же столько лет вместе». Мы родили 1 ребенка тогда, когда взяли 1 ипотеку. Я думала, после этого мы окажемся в ж*пе, но нет, все сложности сделали нас сильнее. Ты знал и верил в нас. 2 ребенок, 2 ипотека. Как мы пошли на риск- ты уволился с основной работы, ушел во фриланс, чтобы помогать мне с блогом. Ты верил в нас, верил в меня. Верил так, как я сама не верила. И сейчас мне не хватает этой веры, я рассыпаюсь, не понимаю, что делать, кого слушать, как жить дальше. Последние 2 месяца мы стали жить именно так, как мечтали, почувствовали вкус жизни по-настоящему. Только с тобой я могла пережить это счастье. И как же больно осознавать, что сейчас нужно жить без тебя. Помнишь, мы говорили о том, что не могли бы представить жизнь друг без друга? Как мне сделать это сейчас? А ведь мне это нужно. Ради нас, ради детей».

В сторис Диденко также выложила фотографии Валентина прошлых лет.

Напомним, что своим двум детям о смерти отца Екатерина Диденко собирается рассказать при помощи мультфильма.