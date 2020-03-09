Календарь: 9 марта — День Юры, у которого все просят прощения
09.03.2020, 9:30, Новости дня
86 лет назад в деревне Клушино Гжатского района Западной области (с центром в Смоленске) родился Юрий Алексеевич Гагарин.
12 апреля 1961 года он стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Гагарин пробыл в космосе 1 час 48 минут.
Для ТАСС заранее было подготовлено три разных информационных сообщения: торжественное (в случае успешного завершения полета), сообщение SOS (c просьбой о помощи) и трагическое (о гибели). К счастью, понадобился только первый вариант.
Перед запуском корабля «Восток-1» при проверке герметичности датчик не сработал, но главный конструктор Олег Ивановский за несколько минут поправил его, отвернув более 30 гаек и винтов, благодаря чему старт был осуществлен вовремя.
Знаменитые слова «Ну, поехали!» — цитата из Диккенса. Эту реплику сказал попугай, когда кошка тянула его из клетки. Юрий Гагарин имел отличное чувство юмора.
После покорения космоса Юрия Гагарина наградили «Волгой» с именным номером и датой полета — ЮАГ 12-04, так что это можно считать началом традиции именных автомобильных номеров.
27 марта 1968 года Гагарин погиб в авиационной катастрофе близ деревни Новосёлово Владимирской области. Он выполнял тренировочный полет на самолете МиГ-15УТИ под руководством опытного инструктора Владимира Серегина.
Праздник 9 марта:
Международный день диджея.
События дня:
1796 г. — Наполеон женился на Жозефине Богарне, вдове офицера, казненного на гильотине во время Великой французской революции.
1918 г. — столица Советской России перенесена из Петрограда в Москву.
1953 г. — в Москве на похоронах И. В. Сталина в результате давки погибли сотни людей, которые пришли проститься с «вождем народов».
Именинники:
Александр, Евгений, Екатерина, Иван, Тарас, Федор.
Родились:
Тарас Шевченко (1814 — 1861 гг.) – самый известный украинский поэт.
Михай Волонтир (1934 – 2015 гг.) – советский актер.
Лариса Голубкина (1940 г.) – советская и российская актриса.
Орнелла Мути (Франческа Романа Ровелли) (1955 г.) — итальянская киноактриса.
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