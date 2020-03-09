«Женщины рождены для этого»: Александр Петров оригинально поздравил с 8 Марта

09.03.2020, 9:07, Разное

Один из самых популярных и востребованных отечественных актёров Александр Петров на странице в Instagram оригинально поздравил подписчиц с прошедшим 8 Марта. Знаменитость особо отметил, что «женщины рождены, чтобы править миром».
В посвящённой весеннему празднику публикации Александр Петров разместил фото своей подруги и коллеги Стаси Милославской, запечатлённой на фоне цветов с воздушными шарами в руках. В подписи к посту артист поздравляет всех с 8 Марта, замечая, что, хотя и делает это поздно, но данный «нюанс» не слишком важен. Петров с юмором написал, женщинам каждый день нужны забота и внимание, шарики и вино, вкусная еда и объятия, а также «хвост русалки». Далее артист обратился ко всем, не получившим в праздник «заветный букет», призвав не расстраиваться, а открывать новые двери и править миром, говоря, что именно для этого женщины и рождены.


В комментариях подписчицы благодарят Петрова за оригинальное поздравление, подарившее позитивные эмоции и хорошее настроение. Большинство восхищены чувством юмора артиста, заметив, что «хвост русалки» им ещё никто и никогда не желал.


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