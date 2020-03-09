Смартфон HTC U11 Life получил Android 10 в России

09.03.2020, 9:07, Разное

Новую операционную систему Android 10 получают постепенно флагманы крупных мировых производителей мобильных устройств, но, как оказалось, и для некоторых среднеценовых гаджетов также предусмотрен апдейт. Так, пользователи из РФ на форуме поддержки Google рассказали об обновлении ОС в HTC U11 Life.

Названный смартфон вышел на рынок около трёх лет назад. Изначально в HTC U11 Life была установлена ОС Android 7.1 Nougat, а примерно через год пользователи данного гаджета получили обновление до Android 9 Pie. Теперь же россияне сообщают о новом апдейте до самой новой версии операционной системы. При этом данный смартфон не является слишком популярным и относится к среднеценовому сегменту, но тем не менее получает обновление раньше многих флагманов.

По имеющейся информации, апдейт появился в версии HTC U11 Life с чистой ОС, что предусмотрено в рамках Android One. Ранее именно эти устройства получали Android 8.0 Oreo, и теперь они же первыми из линейки дают возможность пользователям оценить более новую версию операционной системы.