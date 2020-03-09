ЦБ решил не покупать валюту на внутреннем рынке

09.03.2020, 9:00, Новости дня

Банк РФ принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила на 30 дней.

Решение о возобновлении операций с валютой в рамках бюджетного правила будет приниматься в течение марта, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Банк РФ отслеживает ситуацию на рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

Напомним, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 42,6%, до 31,74 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07.31 мск.

Вслед за обрушением цен на нефть обвалился курс рубля к доллару и к евро.

На минувшей неделе появились данные о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти. В тот же день цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года.