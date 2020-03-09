Коронавирус на Ближнем Востоке: закрытые города, карантин и акции протеста

09.03.2020, 9:00, Новости дня

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных превысило 105 тысяч человек. 80 из них — в Китае. Эпидемия распространилась на 101 страну. Только за прошедшие сутки за пределами Поднебесной зафиксировали 3,5 тысячи новых случаев заражения. Саудовская Аравия приостановила поездки своих граждан в девять стран мира. Среди них оказались Южная Корея, Италия и Ирак, а также страны Ближнего Востока. Как с вирусом борются на Ближнем Востоке?

Опустевшие гостиницы и тихие улицы. В Вифлееме вместо толп туристов и паломников после закрытия Церкви Рождения Христова — кордоны полиции.

"Сегодня ввели новые меры в соответствии с распоряжениями губернатора. Мы изолируем провинцию и ограничиваем передвижение жителей Вифлеема в другие провинции, кроме тех, кто хочет выехать за границу", — комментирует ситуацию начальник полиции Вифлеема, полковник Тарик Аль-Хадж.

В соседнем Египте на реке Нил стоит на карантине круизный теплоход. На борту — 150 человек. Из них треть — с положительными результатами на коронавирус. Правда, туристов это смущает не сильно.

"Это никак не повлияло на наше решение. Мы только что приехали сюда и увидели новости про Луксор и круизный лайнер. Мы принимаем меры, моем руки, как говорят в новостях, но мы не видим какой-либо паники вокруг. Ничего не мешает нам наслаждаться отдыхом", — рассказывает турист из Нидерландов Франк Теубен.

Впрочем, эксперты говорят — скоро наплыв туристов в Египте может прекратиться.

"Сейчас мы можем сказать, что вспышка коронавируса наносит ущерб туристической индустрии в целом. Пока Египет стабилен, но клиенты не хотят сейчас находиться в аэропорту или людных местах. А у нас многолюдные туристические центры и аэропорты, и люди теперь боятся путешествовать", — отмечает помощник руководителя круизного судна Sonesta Халед Мохамед Фаталла.

Но не во всем регионе ситуация так спокойна. В Ираке страсти накалены до предела. В стране отменены занятия в школах и университетах, закрыты торговые центры. Под запретом оказались и публичные собрания. Но никакие ограничения не остановили демонстрантов. Сотни протестующих вышли на улицы столицы с требованием предоставить им помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19.

"Мы, молодые демонстранты, собравшиеся на площади Тахрир, носим эти маски, чтобы защитить себя от вируса. Мы призываем министерство здравоохранения помочь нам, предоставив маски для лица и перчатки для профилактического использования", — говорит молодой человек по имени Сайеф Алаа.

Спрос на защитные медицинские изделия, такие как маски, перчатки и халаты, растет по мере распространения вируса. В стране зарегистрировано более 30 подтвержденных случаев заболевания.

Тем временем в Китае ситуация нормализуется. Стадион, переоборудованный для лечения больных в городе Ухане (там раньше содержались сотни пациентов), сегодня отмечает маленькую победу. 11 из 14 боксов уже пусты. На лечении остаются чуть более 100 человек. Но врачи надеются, что вскоре выпишут и остальных.