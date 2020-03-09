Английский футбольный клуб «Саутгемптон» будет продан

09.03.2020, 9:00, Новости дня

Владелец английского "Саутгемптона" Яо Цзишен собирается продать контрольный пакет акций клуба. Китайский бизнесмен намерен выручить 250 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщает "Спот-Экспресс", Яо Цзишен готов расстаться с 80% акций клуба. Летом 2017 года он купил "Саутгемптон" у Катарины Либнерр за 250 миллионов фунтов и теперь намерен вернуть эту сумму. В ближайшее время акции будут выставлены на продажу.

В настоящее время "Саутгемптон" занимает 14 место в английской премьер-лиги. За два года "святые" сменили трех тренеров, но не добились серьезного прогресса.


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